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Администрация Байдена могла бы подготовить санкции против судей КСУ - WP

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время сталкивается с проблемами в антикоррупционной политике, и нуждается в помощи, в то время как демократ Джо Байден, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах президента США, хорошо подготовлен, чтобы ее предоставить. Об этом говорится в материале ведущего американского издания The Washington Post, передает УНН.

"Одним из первых иностранных лидеров, кто поздравил избранного президента Джо Байдена, был Владимир Зеленский - и не удивительно. Президент Трамп несправедливо преследовал президента Украины, требуя, чтобы тот начал политизированное расследование в отношении Байдена в 2019 году, одновременно задерживая военную помощь США и приглашение Белого дома. Байден наоборот - был одним из лучших американских друзей Украины: он пять раз посещал страну, будучи вице-президентом, и решительно поддерживал ее борьбу с российской агрессией и внутренней коррупцией", - отмечают авторы статьи.

Так, по их мнению, Зеленскому сейчас эта поддержка как никогда необходима, особенно с тех пор, как Конституционный суд страны вынес ряд постановлений, которые сдерживают ключевые реформы, включая антикоррупционные.

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"Зеленский совершил несколько ошибок, в том числе оказывал давление на главу Центробанка Украины, чтобы тот ушел в отставку. Зеленский, похоже, запутался в поисках ответов на судебные решения. Затем он заболел COVID-19 и был госпитализирован, хотя сказал, что его случай не является серьезным", - отмечают авторы.

Более того, по их словам, на фоне того, что происходит в стране, Международный валютный фонд и Европейский союз угрожают прекратить предоставление столь необходимой финансовой помощи.

"Короче говоря, украинскому лидеру может потребоваться определенная помощь, а новый президент США хорошо подготовлен для ее предоставления", - подчеркивают авторы публикации.

В издании напоминают, что именно Байден подтолкнул предыдущее украинское правительство к борьбе с коррупцией, а также поддержал решение оказать помощь США Украине, оказывавшей сопротивление российской агрессии.

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"После инаугурации администрация Байдена могла бы сделать несколько шагов, чтобы укрепить позиции Зеленского. Один из них - подготовить санкции против судей Конституционного суда, причастных к ошибочным решениям; глобальный закон Магнитского предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов в таких случаях. Департамент юстиции Байдена может также возобновить усилия по возбуждению уголовных дел о коррупции против ключевых украинских олигархов, включая Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, которые сыграли важную роль в блокировании реформ и продвижении интересов России в Украине", - говорится в материале.

А самым важным для Байдена, с точки зрения журналистов, будет "реанимация" политического союза между Вашингтоном и Киевом, который пользуется сильной поддержкой обеих партий в Конгрессе, но был "почти разрушен Трампом".

"Хотя Трамп был вынужден восстановить военную помощь Украине, он продолжал продвигать российскую дезинформацию о том, что Украина, а не режим Владимира Путина, вмешивалась в выборы в США в 2016 году, и он никогда не приглашал Зеленского в Вашингтон. Исправление этого упущения должно стать одной с первых внешнеполитических инициатив Байдена", - подчеркивают авторы статьи.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающая ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

Было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Впоследствии Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций, а Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Позже в ВР подали альтернативные законопроекты, в том числе и от главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Впрочем, в Верховной Раде эти инициативы пока так и не рассмотрели. При этом, собрали рабочую группу, которая должна заняться подготовкой законопроектов относительно решения вопроса вокруг КСУ.

Украинские Национальные Новости

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