Адміністрація Байдена могла б підготувати санкції проти суддів КСУ - WP

"Одним із перших іноземних лідерів, хто привітав обраного президента Джо Байдена, був Володимир Зеленський - і не дивно. Президент Трамп несправедливо переслідував президента України, вимагаючи, щоб той почав політизоване розслідування відносно Байдена у 2019 році, одночасно затримуючи військову допомогу США і запрошення Білого дому. Байден навпаки - був одним із кращих американських друзів України: він п'ять разів відвідував країну, будучи віце-президентом, і рішуче підтримував її боротьбу із російською агресією і внутрішньою корупцією", - зазначають автори статті.

Так, на їхню думку, Зеленському зараз ця підтримка як ніколи необхідна, особливо з тих пір, як Конституційний суд країни виніс ряд постанов, які стримують ключові реформи, включаючи антикорупційні.

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"Зеленський здійснив кілька власних помилок, у тому числі чинив тиск на голову Центробанку України, щоб той пішов у відставку. Зеленський, схоже, заплутався у пошуках відповідей на судові рішення. Потім він захворів на COVID-19 і був госпіталізований, хоча сказав, що його випадок не є серйозним", - зазначають автори.

Більше того, з їхніх слів, на тлі того, що відбувається у країні, Міжнародний валютний фонд і Європейський союз погрожують припинити надання такої необхідної фінансової допомоги.

"Коротше кажучи, українському лідеру може знадобитися певна допомога, а новий президент США добре підготовлений для її надання", - підкреслюють автори публікації.

У виданні нагадують, що саме Байден підштовхнув попередній український уряд до боротьби з корупцією, а також підтримав рішення надати допомогу США Україні, яка чинила опір російської агресії.

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"Після інавгурації адміністрація Байдена могла б зробити кілька кроків, щоб зміцнити позиції Зеленського. Один із них - підготувати санкції проти суддів Конституційного суду, які причетні до помилкових рішень; глобальний закон Магнітського передбачає заборону на видачу віз і заморожування активів у таких випадках. Департамент юстиції Байдена може також відновити зусилля щодо порушення кримінальних справ про корупцію проти ключових українських олігархів, включаючи Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського, які зіграли важливу роль у блокуванні реформ і просуванні інтересів Росії в Україні", - сказано у матеріалі.

А найважливішим для Байдена, з точки зору журналістів, буде "реанімація" політичного союзу між Вашингтоном і Києвом, який користується сильною підтримкою обох партій у Конгресі, але був "майже зруйнований Трампом".

"Хоча Трамп був змушений відновити військову допомогу Україні, він продовжував просувати російську дезінформацію про те, що Україна, а не режим Володимира Путіна, втручалася у вибори у США у 2016 році, і він ніколи не запрошував Зеленського до Вашингтона. Виправлення цього упущення має стати однією з перших зовнішньополітичних ініціатив Байдена", - підкреслюють автори статті.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

Було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що ряд останніх подій, пов'язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Згодом Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін прийняв розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій, а Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, і після цього почати процес відбору нових суддів.

Пізніше до ВР подали альтернативні законопроекти, у тому числі і від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Втім, у Верховній Раді ці ініціативи поки так і не розглянули. При цьому, зібрали робочу групу, яка повинна зайнятися підготовкою законопроектів щодо вирішення питання навколо КСУ.