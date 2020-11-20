Адміністрація Байдена могла б підготувати санкції проти суддів КСУ - WP

ukru
Ексклюзив
08:45 • 17808 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 45590 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 100896 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 106222 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 114007 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118088 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105492 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112824 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91792 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102455 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.2 м/с
80 %
757 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 37382 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 75897 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 101368 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 104943 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 73869 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 100896 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 19538 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 107851 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 330791 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 263684 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 4984 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 93640 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117434 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117425 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 113951 перегляди
Актуальне
Адміністрація Байдена могла б підготувати санкції проти суддів КСУ - WP

Адміністрація Байдена могла б підготувати санкції проти суддів КСУ - WP

Київ • УНН

 • 17464 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський останнім часом стикається із проблемами в антикорупційній політиці, і потребує допомоги, в той час як демократ Джо Байден, який, згідно з прогнозами американських ЗМІ, переміг на виборах президента США, добре підготовлений, щоб її надати. Про це йдеться у матеріалі провідного американського видання The Washington Post, передає УНН.

"Одним із перших іноземних лідерів, хто привітав обраного президента Джо Байдена, був Володимир Зеленський - і не дивно. Президент Трамп несправедливо переслідував президента України, вимагаючи, щоб той почав політизоване розслідування відносно Байдена у 2019 році, одночасно затримуючи військову допомогу США і запрошення Білого дому. Байден навпаки - був одним із кращих американських друзів України: він п'ять разів відвідував країну, будучи віце-президентом, і рішуче підтримував її боротьбу із російською агресією і внутрішньою корупцією", - зазначають автори статті.

Так, на їхню думку, Зеленському зараз ця підтримка як ніколи необхідна, особливо з тих пір, як Конституційний суд країни виніс ряд постанов, які стримують ключові реформи, включаючи антикорупційні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рішення КСУ дозволяє здійснювати корупційні порушення саме високопоставленим чиновникам - глава НАЗК.

"Зеленський здійснив кілька власних помилок, у тому числі чинив тиск на голову Центробанку України, щоб той пішов у відставку. Зеленський, схоже, заплутався у пошуках відповідей на судові рішення. Потім він захворів на COVID-19 і був госпіталізований, хоча сказав, що його випадок не є серйозним", - зазначають автори.

Більше того, з їхніх слів, на тлі того, що відбувається у країні, Міжнародний валютний фонд і Європейський союз погрожують припинити надання такої необхідної фінансової допомоги.

"Коротше кажучи, українському лідеру може знадобитися певна допомога, а новий президент США добре підготовлений для її надання", - підкреслюють автори публікації.

У виданні нагадують, що саме Байден підштовхнув попередній український уряд до боротьби з корупцією, а також підтримав рішення надати допомогу США Україні, яка чинила опір російської агресії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Випробування Путіним: Байден не повинен знімати санкції з РФ до виведення військ з України - Foreign Policy.

"Після інавгурації адміністрація Байдена могла б зробити кілька кроків, щоб зміцнити позиції Зеленського. Один із них - підготувати санкції проти суддів Конституційного суду, які причетні до помилкових рішень; глобальний закон Магнітського передбачає заборону на видачу віз і заморожування активів у таких випадках. Департамент юстиції Байдена може також відновити зусилля щодо порушення кримінальних справ про корупцію проти ключових українських олігархів, включаючи Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського, які зіграли важливу роль у блокуванні реформ і просуванні інтересів Росії в Україні", - сказано у матеріалі.

А найважливішим для Байдена, з точки зору журналістів, буде "реанімація" політичного союзу між Вашингтоном і Києвом, який користується сильною підтримкою обох партій у Конгресі, але був "майже зруйнований Трампом".

"Хоча Трамп був змушений відновити військову допомогу Україні, він продовжував просувати російську дезінформацію про те, що Україна, а не режим Володимира Путіна, втручалася у вибори у США у 2016 році, і він ніколи не запрошував Зеленського до Вашингтона. Виправлення цього упущення має стати однією з перших зовнішньополітичних ініціатив Байдена", - підкреслюють автори статті.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

Було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що ряд останніх подій, пов'язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Згодом Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін прийняв розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій, а Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, і після цього почати процес відбору нових суддів.

Пізніше до ВР подали альтернативні законопроекти, у тому числі і від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Втім, у Верховній Раді ці ініціативи поки так і не розглянули. При цьому, зібрали робочу групу, яка повинна зайнятися підготовкою законопроектів щодо вирішення питання навколо КСУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$69.94
Bitcoin
$83,422.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.21
Золото
$3,033.40
Ethereum
$1,940.42