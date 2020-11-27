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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77459 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100513 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116709 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151734 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199653 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195328 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283008 просмотра

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Администрация Байдена не сможет забыть о действиях России в Крыму и на Донбассе - Нуланд

Администрация Байдена не сможет забыть о действиях России в Крыму и на Донбассе - Нуланд

Киев  •  УНН

 • 32559 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Помощница госсекретаря США в 2013-2017 годах Виктория Нуланд сообщила, что администрация новоизбранного президента США Джо Байдена “не сможет” забыть о действиях России в отношении Украины в Крыму и на Донбассе. Таким образом Нуланд ответила в интервью российскому телеканалу “Дождь” на вопрос: “Возможно ли, что Вашингтон забудет об аннексии Крыма”, передает УНН.

“Конечно же, это невозможно, чтобы Вашингтон забыл про 2013-й, 2014-й, 2015-й годы и текущую ситуацию в Украине, Донбассе и Крыму. Это просто невозможно. Тогда были нарушены нормы международного права. Вопрос вот в чем. Как вы знаете, я с госсекретарем Керри и президентом Обамой участвовала в переговорах по деэскалации конфликта в Украине и вывода российских войск. Вопрос в том, хочет Москва всерьез вернуться к этим обсуждениям. Я думаю, это встретят с одобрением, но это еще нужно проверить”, — заявила Нуланд.

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции по правам человека на территории временно оккупированного Крыма прошел голосования в третьем комитете Генассамблеи ООН. Уже 20 ноября в США заявили, что гордятся быть соавтором и голосовать за проект новой резолюции о положении прав человека в Крыму.

Как сообщал УНН, резолюцией третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти на территории временно оккупированного Крыма.

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