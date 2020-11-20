США в ООН: пишаємося бути співавтором резолюції по Криму

"США пишаються тим, що є співавторами і голосують за резолюцію про ситуацію з правами людини в Криму. Ситуація там залишається жахливою, оскільки російська окупаційна влада використовує силу і залякування для придушення інакомислення та опозиції", - сказано в заяві.

У місії відзначили, що російська окупація серйозно підірвала основні свободи вираження думок, асоціацій, релігії або переконань, а також мирних зібрань, змусивши багатьох бігти з півострова.

Американські дипломати висловили підтримку народу Криму, громадянському суспільству та правозахисникам, які боряться за права на окупованій території.

"Сполучені Штати закликають Росію негайно припинити зловживання в окупованому Криму, звільнити всіх українців, несправедливо ув'язнених за мирну протидію, і повернути повний контроль над півостровом Україні", - заявили американські дипломати.

Нагадаємо, 18 листопада посилений проект резолюції з прав людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування в третьому комітеті Генасамблеї ООН.

Як повідомляв УНН, резолюцією третій комітет Генеральної Асамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади на території тимчасово окупованого Криму.