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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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США в ООН: гордимся быть соавтором резолюции по Крыму

США в ООН: гордимся быть соавтором резолюции по Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В США заявили, что гордятся быть соавтором и голосовать за проект новой резолюции о положении прав человека на территории оккупированного Крыма. Об этом говорится в заявлении Миссии США при ООН в Twitter, передает УНН.

"США гордятся тем, что являются соавторами и голосуют за резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. Ситуация там остается ужасной, поскольку российская оккупационная власть использует силу и запугивание для подавления инакомыслия и оппозиции", - сказано в заявлении.

В миссии отметили, что российская оккупация серьезно подорвала основные свободы выражения мнений, ассоциаций, религии или убеждений, а также мирных собраний, заставив многих бежать с полуострова.

Американские дипломаты выразили поддержку народа Крыма, гражданскому обществу и правозащитникам, которые борются за права на оккупированной территории.

"Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить злоупотребления в оккупированном Крыму, освободить всех украинцев, несправедливо заключенных за мирное противодействие, и вернуть полный контроль над полуостровом Украине", - заявили американские дипломаты.

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции по правам человека на территории временно оккупированного Крыма прошел голосование в третьем комитете Генассамблеи ООН.

Как сообщал УНН, резолюцией третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти на территории временно оккупированного Крыма.

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