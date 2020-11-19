Усиленная резолюция: в ООН признали незаконными российские "органы власти" в оккупированном Крыму

ukru
Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 6945 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 31844 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 60438 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 102929 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108457 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122337 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155079 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201898 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196194 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 286224 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 58666 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 70624 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 42526 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 56559 просмотра
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 27440 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 341312 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 293479 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 448018 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 413841 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 396726 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 113956 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 192554 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 220366 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 199933 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 286217 просмотра
Актуальное
Усиленная резолюция: в ООН признали незаконными российские "органы власти" в оккупированном Крыму

Усиленная резолюция: в ООН признали незаконными российские "органы власти" в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 21204 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти на территории временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в обновленной резолюции комитета "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", которая была принята 18 ноября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Мы искренне благодарны нашим друзьям, государствам-членам ООН, за последовательную и неизменную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Я надеюсь, что после утверждения в декабре резолюции уже Генассамблеей ООН, благодаря консолидированной позиции международного сообщества и давления на РФ, Россия выполнит все пункты и, наконец, освободит оккупированные украинские территории", - подчеркнул вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Отмечается, что соавторами резолюции выступили Украина, Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран-партнеров Украины. Ее поддержали 63 страны.

В резолюции, среди прочего, отмечается, что РФ занимается дискриминацией жителей полуострова, включая крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам. Третий комитет ГА ООН осуждает нарушение прав человека в оккупированном Крыму, попытку аннексии и временную оккупацию полуострова Россией. Осуждает навязывание российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и голосований, изменение демографического состава населения и подавление национальной идентичности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый проект резолюции в ООН по Крыму: в МИДе сообщили, чем его усилили.

"В резолюции осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и отдельно отмечается, что органы и должностные лица Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными, и их следует называть исключительно "оккупационными органами Российской Федерации". Третий комитет ГА ООН обеспокоен тем, что действующие международные договора об обязательствах по правам человека, участником которых является Украина, не полностью соблюдаются оккупационным государством в Крыму", - отмечают в пресс-службе.

Также, по данным Минреинтеграции, третий комитет ГА ООН подтвердил свою глубокую озабоченность тем, что оккупационная держава продолжает отказывать в доступе в Крым мониторинговых миссий ММПЧУ и СММ ОБСЕ, несмотря на наличие у них мандата, который охватывает всю территорию Украины в международно признанных границах.

Комитет обеспокоен разрушительной деятельностью оккупационного государства, что сопровождается экспроприацией земель, сносом домов, истощением природных и сельскохозяйственных ресурсов, что оказывает негативное влияние и способствует изменению экономической и демографической структуры Крыма.

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции по правам человека на территории временно оккупированного Крыма прошел голосование в третьем комитете Генассамблеи ООН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы