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Посилена резолюція: в ООН визнали незаконними російські "органи влади" в окупованому Криму

Посилена резолюція: в ООН визнали незаконними російські "органи влади" в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади на території тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у оновленій резолюції комітету "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", яка була ухвалена 18 листопада, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Ми щиро вдячні нашим друзям, державам-членам ООН, за послідовну і незмінну підтримку України, нашого суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Я сподіваюсь, що після затвердження у грудні резолюції вже Генасамблеєю ООН, завдяки консолідованій позиції міжнародної спільноти та тиску на РФ, Росія виконає всі пункти і, врешті, звільнить окуповані українські території", - наголосив віце-прем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Зазначається, що співавторами резолюції виступили Україна, Грузія, Німеччина, США, Велика Британія, Франція, Латвія, Литва, Естонія і низка інших країн-партнерів України. Її підтримали 63 країни.

У резолюції, серед іншого, наголошується, що РФ займається дискримінацією мешканців півострова, включаючи кримських татар, а також українців і осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп. Третій комітет ГА ООН засуджує порушення прав людини в окупованому Криму, спробу анексії і тимчасову окупацію півострова Росією. Засуджує нав'язування російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній і голосувань, зміну демографічного складу населення Криму і придушення національної ідентичності.

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“У резолюції засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму і окремо наголошується, що органи та посадові особи Російської Федерації, створені у тимчасово окупованому Криму, є незаконними, і їх слід називати виключно "окупаційними органами Російської Федерації". Третій комітет ГА ООН занепокоєний тим, що чинні міжнародні договори про зобов'язання з прав людини, учасником яких є Україна, не повністю дотримуються окупаційною державою в Криму”, - зазначають в пресслужбі.

Також, за даними Мінреінтеграції, Третій комітет ГА ООН підтвердив свою глибоку занепокоєність тим, що окупаційна держава продовжує відмовляти у доступі до Криму моніторингові місії ММПЛУ та СММ ОБСЄ, незважаючи на наявність у них мандату, який охоплює всю територію України  у міжнародно визнаних кордонах.

Комітет занепокоєний руйнівною діяльністю окупаційної держави, що супроводжуються експропріацією земель, знесенням будинків, виснаженням природних та сільськогосподарських ресурсів, що має негативний вплив і сприяє зміні економічної та демографічної структури Криму.

Нагадаємо, 18 листопада посилений проект резолюції щодо прав людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування у третьому комітеті Генассамблеї ООН.

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