Адміністрація Байдена не зможе забути про дії Росії в Криму і на Донбасі - Нуланд

“Звичайно ж, це неможливо, щоб Вашингтон забув про 2013-й, 2014-й, 2015-й роки і поточну ситуацію в Україні, Донбасі і Криму. Це просто неможливо. Тоді були порушені норми міжнародного права. Питання ось у чому. Як ви знаєте, я з держсекретарем Керрі і президентом Обамою брала участь в переговорах по деескалації конфлікту в Україні і виведення російських військ. Питання в тому, чи хоче Москва всерйоз повернутися до цих обговорень. Я думаю, це зустрінуть схвально, але це ще потрібно перевірити”, — заявила Нуланд.

Нагадаємо, 18 листопада посилений проект резолюції з прав людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування в третьому комітеті Генасамблеї ООН. Вже 20 листопада у США заявили, що пишаються бути співавтором і голосувати за проект нової резолюції про становище прав людини в Криму.