Випробування Путіним: Байден не повинен знімати санкції із РФ до виведення військ з України - Foreign Policy

"Росія при Путіні представляє реальну загрозу для США і інших країн Заходу, сусідів Росії і її власного народу. Байден, здається, розуміє це, не в останню чергу тому, що він став мішенню російського втручання у вибори 2020 року, включаючи кампанію з дезінформації, пов'язану із Росією, яка була розроблена, щоб очорнити його і його сина Хантера", - пише автор статті.

Відзначається, що раніше у цьому році Байден вже висловлювався щодо російської агресії, зокрема, безпосередньо перед виборами, в інтерв'ю CBS News він сказав, що вважає Росію "найбільшою загрозою для Америки зараз із точки зору руйнування нашої безпеки і наших союзів".

Автор статті зазначає, що ці інстинкти ймовірного майбутнього президента "розумні", і Байден, ймовірно, призначить чиновників, які думають так само, коли справа стосується путінської Росії. Однак є деякі особи, такі як підписанти відкритого листа, опублікованого Politico на початку цього року, які виступають за "переосмислення" політики США щодо Росії і пропонують вести "серйозний і стійкий стратегічний діалог, спрямований на усунення більш глибинних джерел недовіри і ворожості, що фокусується на серйозних і невідкладних проблемах безпеки, з якими стикаються обидві країни".

У виданні нагадують, що Путін прийшов до влади після низки кривавих подій у Росії восени 1999 року. Пізніше - під його керівництвом Росія вторглася до сусідньої Грузії у 2008 році і до України у 2014 році. Вона незаконно анексувала Крим і окуповує інші території у цих двох країнах, а також Придністров'я у Молдові.

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Відзначається також, що саме Путін несе повну відповідальність за збиття у 2014 році рейсу MH17 Malaysia Airlines, а також підтримує авторитарних лідерів-однодумців, включаючи президента Білорусі Олександра Лукашенка, президента Сирії Башара Асада та президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Путін також більше зацікавлений у тому, щоб зобразити Сполучені Штати найбільшим ворогом Росії - щоб "виправдати свій репресивний контроль у себе вдома", - ніж у поліпшенні двосторонніх відносин.

Так, йдеться у статті, що кілька минулих адміністрацій США відчували "спокусу порозумітися із Росією", але щоразу це закінчувалося агресивними діями Кремля.

"Проблема у Путіні. Він просто не зацікавлений у будь-якому переосмисленні американсько-російських відносин, якщо тільки це не спричинить за собою капітуляцію зі сторони Вашингтона. Поки Путін залишається при владі, немає сенсу витрачати дорогоцінний дипломатичний і президентський час і зусилля на спроби поліпшити американсько-російські відносини. Однак є один виняток: контроль над озброєннями, де Сполучені Штати і Росія взаємно зацікавлені у продовженні нової угоди про СНО, термін дії якої закінчується у лютому наступного року. Так само, як США змогли підписати кілька угод про контроль над озброєннями із Радянським Союзом, коли ці дві країни були суперниками під час "холодної війни", Вашингтон сьогодні може знайти спільну мову із Москвою, розглядаючи путінську Росію як загрозу практично по всіх інших питаннях. Жодна із країн не хоче і не може дозволити собі брати участь у дорогій дестабілізуючій гонці озброєнь", - сказано у статті.

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За словами автора, при міркуванні про Росію, адміністрації Байдена було б розумно робити висновки із помилок попередніх адміністрацій у відносинах з цією країною - збиток від її дій вимагає серйозної відсічі з боку Заходу, і Сполучені Штати повинні очолити ці зусилля.

"По суті, адміністрація Байдена повинна розробити політику стримування. Перший крок у такій "політиці стримування" вимагає, щоб Сполучені Штати ставилися до своїх союзників як до союзників, а не як до цілей для перешкоджання. Хоча між союзниками можуть бути розбіжності, однак Європейський Союз і Німеччина не становлять загрози для Сполучених Штатів, незважаючи на те, що міг про них думати Трамп", - зазначає автор.

На його думку, боротьба США із європейськими союзниками дає Путіну можливості використовувати їхні розбіжності. Протидія Путіну буде набагато ефективнішою, якщо Сполучені Штати і Європа будуть тісно співпрацювати.

Крім того, наголошується, що Байдену слід опиратися індивідуалізації відносин, як це намагався зробити Трамп із Путіним, а раніше Обама з Медведєвим. Але також, адміністрація Байдена повинна пам'ятати, що російський режим Путіна - це не російський народ в цілому.

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Путін проводить політику і дії, які приносять користь йому і його корумпованому оточенню, а не населенню Росії. У той час, як Путін розглядає Сполучені Штати як ворога, за даними опитування Левада-центру, на початку цього року тільки 3% росіян поділяли цю думку (хоча під час недавнього опитування цей відсоток нез'ясовним чином зріс до 70%).

Байден вже писав про те, що його мета - "накласти на Росію реальну ціну за порушення міжнародних норм і підтримати російське громадянське суспільство". У такому випадку відзначається, що адміністрація Байдена повинна агресивно виконувати "закон Магнітського", який передбачає покарання російських чиновників, які роблять грубі порушення в області прав людини.

Автор згадує також, що, у той час, як ЄС ввів санкції відносно декількох російських чиновників, підозрюваних, наприклад, у причетності до отруєння Олексія Навального, США нічого не зробили з цього приводу, а Трамп нічого не заявляв. Байден же повинен чітко засудити ці дії і накласти санкції, вважає автор статті.

"Байдену слід ігнорувати пораду послабити або зняти санкції відносно Росії до тих пір, поки Путін не виведе російські війська з України, включно із Кримом. Байдену також слід застосовувати санкції і заходи протидії російському хакерству. Замість того, щоб послаблювати санкції, він повинен періодично їх нарощувати - в ідеалі - у ногу з ЄС - і давати зрозуміти, що такі заходи триватимуть до тих пір, поки Путін не змінить свою поведінку", - підкреслюється у статті.

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За словами автора, Байден також повинен відкинути будь-які поради "здати" сусідів Росії, наприклад, виключити можливість членства у НАТО для України та Грузії.

"Вашингтон повинен поважати прагнення жителів цих країн приєднатися до євроатлантичного співтовариства. Громадяни країн Балтії, які вступили в НАТО у 2004 році, краще сплять ночами, знаючи, що у них є гарантії безпеки Альянсу, що захищають їх від агресії Путіна. Народи Грузії і України повинні мати таке ж саме право. В іншому випадку, НАТО надасть Росії де-факто "право вето" щодо зацікавленості країн у приєднанні до євроатлантичних інститутів - і навіть заохотить Путіна до подальшого територіального розширення, щоб заблокувати прагнення інших країн", - каже автор.

Стверджується, що Байден також повинен особисто показати свою підтримку - так, "ні Обама, ні Трамп не відвідали Україну або Грузію під час свого президентства, щоб продемонструвати підтримку США на найвищому рівні цих молодих демократій".

Байден ж бував в обох країнах багато разів, і він "повинен включити ці зупинки у своє турне по Європі".

"Інвестиції в успіх цих країн - хороший спосіб зміцнити їхній захист від Москви. Він (Байден - ред.) також повинен беззастережно підтримувати народ Білорусі у його боротьбі проти Лукашенка", - вважають у FP.

У кінцевому підсумку, вказується, що Сполучені Штати повинні припинити підживлювати корупцію у Росії, відмовившись від "брудних російських грошей".

"Вашингтону не потрібно переосмислювати, перезавантажувати або робити пропозиції Москві. Точний аналіз і політика стримування - кращий спосіб впоратися із загрозою, що виходить від путінської Росії. Інстинкти Байдена розумні - будемо сподіватися, що він і його адміністрація будуть їх дотримуватися", - вказує автор матеріалу.

Як повідомляв УНН, на думку редакції німецької газети Bild, Джо Байден не тільки так само сильно хоче зупинити проект газопроводу "Північний Потік - 2", як його попередник, але має можливість поставити крапку в історії проекту Кремля.