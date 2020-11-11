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Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2"

Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Учасники переговорів Палати представників і Сенату Конгресу США домовилися про включення додаткових санкцій проти російського газопроводу “Північний потік-2” між РФ та Німеччиною в оборонний законопроект. Про це пише Bloomberg із посиланням на три джерела, що знайомі з цим питанням, передає УНН.

“Санкції проти газопроводу „Північний потік-2“ Газпрому будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими судами по завершенню проекту. Вони будуть включені в закон про національну оборону 2021 року, який повинен бути прийнятий до кінця року”, — пише видання.

Сенатор від Нью-Джерсі Боб Менендез, високопоставлений демократ з комітету Сенату з міжнародних відносин, в інтерв’ю виданню заявив, що члени Конгресу хочуть “дати зрозуміти, що Німеччина, як союзник, і державні чиновники всередині Німеччини, не братимуть участі ні в яких подібних санкції”.

“Формулювання, які будуть застосовуватися до цих санкцій, тепер вимагають, щоб США повідомили про це союзників до їх введення”, — зазначає видання. Положення було додано після того, як голова палати представників Нью-Йорка Еліот Енгель висловив стурбованість тим, що санкції завдадуть шкоди Німеччини і європейським країнам, відпустивши Росію “з гачка”.

“Плюнути на наших найближчих друзів, відпустити Росію з гачка?”, — заявив Енгель в липні на засіданні Палати представників. — “Це звучить неправильно для мене”.

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Ці санкції містяться в поправці до законопроекту про оборону, і їх формулювання взято із законодавства, представленого на початку цього року сенаторами Тедом Крузом і Джин Шагін, які зіграли важливу роль в проштовхуванні санкцій “Північний потік-2”.

У новому законодавстві про санкції уточнюється, що раніше введені санкції застосовуються до всієї діяльності з прокладання труб і страхування, пише Bloomberg.

Нагадаємо, наприкінці жовтня американські ЗМІ повідомили, що Держдепартамент США розширив санкції щодо недобудованого російського газопроводу “Північний потік-2”. Нові заходи спрямовані на компанії, які надаватимуть послуги або фінансування для суден, що працюють над будівництвом газопроводу.

Пізніше у Нафтогазі повідомили, що підтримують це рішення США.

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