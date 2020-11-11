Конгресс США расширил санкции против "Северного потока-2"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Участники переговоров Палаты представителей и Сената Конгресса США договорились о включении дополнительных санкций против российского газопровода "Северный поток-2" между РФ и Германией в оборонительный законопроект. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом, передает УНН.