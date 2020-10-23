Штраф за каву для Зеленського: КСУ відкрив конституційне провадження у справі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Колегія суддів Конституційного суду України вирішила відкрити конституційне провадження у справі за поданням Верховного Суду щодо роз’яснення, чи можна притягнути Президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності через порушення карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані КСУ.
Так, ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі за поданням ВС щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 105 Конституції України в аспекті можливого притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.
Наразі здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду.
Як повідомляв УНН, Верховний Суд вирішив звернутися до Конституційного Суду для роз’яснення, чи можна притягнути Президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності через порушення карантину.
Нагадаємо, раніше у пресслужбі Офісу Президента заявляли, що безвідносно до рішення, яке ухвалить суд, Зеленський сплатить суму, рівнозначну сумі штрафу за порушення карантину у Хмельницькому.
Адміністративний протокол, складений стосовно Президента України Володимира Зеленського через порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину, розглянув 19 червня Хмельницький міський районний суд. Згодом справу щодо штрафу Зеленському за каву у Хмельницькому передали до Верховного Суду.
Як повідомлялося, 10 червня на Президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка склали адмінпротоколи через порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину.
Як зазначили правоохоронці, поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів.