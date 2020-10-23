Штраф за кофе для Зеленского: КСУ открыл конституционное производство по делу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Коллегия судей Конституционного суда Украины решила открыть конституционное производство по делу по представлению Верховного Суда относительно разъяснения, можно ли привлечь Президента Украины Владимира Зеленского к административной ответственности за нарушение карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные КСУ.
Так, постановлением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство по делу по представлению ВС относительно официального толкования положений части первой статьи 105 Конституции Украины в аспекте возможного привлечения Президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.
На данный момент осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой палаты Суда.
Как сообщал УНН, Верховный Суд решил обратиться в Конституционный Суд для разъяснения, можно ли привлечь Президента Украины Владимира Зеленского к административной ответственности за нарушение карантина.
Напомним, ранее в пресс-службе Офиса Президента заявляли, что безотносительно к решению, которое примет суд, Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумму штрафа за нарушение карантина в Хмельницком.
Административный протокол, составленный в отношении Президента Украины Владимира Зеленского за нарушения карантина во время рабочей поездки в Хмельницкую область, рассмотрел 19 июня Хмельницкий горрайонный суд. Впоследствии дело в отношении штрафа Зеленскому за кофе в Хмельницком передали в Верховный Суд.
Как сообщалось, 10 июня на Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко составили админпротоколы за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки в Хмельницкую область.
Как отметили правоохранители, полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей.