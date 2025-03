Байден заявив, що Трамп боїться Путіна через його зв'язок з талібами

“За голови американських солдатів в Афганістані призначають нагороду. Але Трамп занадто наляканий, щоб суперечити йому (Путіну). Він розмовляв з ним шість разів і жодного разу не згадав про це”, — заявив Байден виборцям.

Демократ додав, що Трамп винен в зниженні авторитету США на міжнародній арені, погіршенні відносин з партнерами по НАТО і Євросоюзу.

У червні газета The New York Times, а потім і The Washington Post, посилаючись на анонімні джерела, написала про угоду між Росією і талібами. Як стверджували видання, бойовикам пропонували гроші за вбивство солдатів армії США в Афганістані. Ця інформація стала відома після допиту афганських військовополонених американськими розвідниками, йдеться у матеріалах видань.

Після цього самі таліби спростували можливий зв’язок з Москвою. Дональд Трамп статтю NYT назвав замовною. Він зазначив, що ніхто не повідомляв про можливу змову Росії та “Талібану” ні йому, ні його адміністрації. У Кремлі від публікації газети теж відхрестились.

Глава Пентагону Марк Еспер говорив, що не бачив підтверджень вбивств талібами на замовлення Росії.

Попри це, американські демократи зажадали реакції Білого дому на можливий зв’язок між афганськими бойовиками і Москвою. Про необхідність негайних санкцій проти Росії говорила спікер палати представників конгресу Ненсі Пелосі.

Зокрема, у Сенаті США представили проєкт санкцій проти РФ через винагороди за голови американських військових.