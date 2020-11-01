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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 23263 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Байден заявил, что Трамп боится Путина из-за его связей с талибами

Байден заявил, что Трамп боится Путина из-за его связей с талибами

Киев  •  УНН

 • 20542 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Американский президент Дональд Трамп боится своего российского коллегу Владимира Путина и не смеет ему возразить из-за связь последнего с талибами. Об этом заявил кандидат в президенты США от демократов Джо Байден во время своего предвыборного митинга в Детройте, штат Мичиган, передает УНН.

“За головы американских солдат в Афганистане назначают награду. Но Трамп слишком напуган, чтобы противоречить ему (Путину). Он разговаривал с ним шесть раз и ни разу не упомянул об этом”, — заявил Байден избирателям.

Демократ добавил, что Трамп виноват в снижении авторитета США на международной арене, ухудшении отношений с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

В июне газета The New York Times, а затем и The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, написали о соглашении между Россией и талибами. Как утверждали издания, боевикам предлагали деньги за убийство солдат армии США в Афганистане. Эта информация стала известна после допроса афганских военнопленных американскими разведчиками, говорится в материалах изданий.

После этого сами талибы опровергли возможную связь с Москвой. Дональд Трамп статью NYT назвал заказным. Он отметил, что никто не сообщал о возможном сговоре России и “Талибана” ни ему, ни его администрации. В Кремле от публикации газеты тоже открестились.

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Глава Пентагона Марк Эспер говорил, что не видел подтверждений убийств талибами по заказу России.

Несмотря на это, американские демократы потребовали реакции Белого дома на возможную связь между афганскими боевиками и Москвой. О необходимости немедленных санкций против России говорила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

В частности, в Сенате США представили проект санкций против РФ из-за вознаграждения за головы американских военных.

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