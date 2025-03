Байден заявил, что Трамп боится Путина из-за его связей с талибами

“За головы американских солдат в Афганистане назначают награду. Но Трамп слишком напуган, чтобы противоречить ему (Путину). Он разговаривал с ним шесть раз и ни разу не упомянул об этом”, — заявил Байден избирателям.

Демократ добавил, что Трамп виноват в снижении авторитета США на международной арене, ухудшении отношений с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

В июне газета The New York Times, а затем и The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, написали о соглашении между Россией и талибами. Как утверждали издания, боевикам предлагали деньги за убийство солдат армии США в Афганистане. Эта информация стала известна после допроса афганских военнопленных американскими разведчиками, говорится в материалах изданий.

После этого сами талибы опровергли возможную связь с Москвой. Дональд Трамп статью NYT назвал заказным. Он отметил, что никто не сообщал о возможном сговоре России и “Талибана” ни ему, ни его администрации. В Кремле от публикации газеты тоже открестились.

Глава Пентагона Марк Эспер говорил, что не видел подтверждений убийств талибами по заказу России.

Несмотря на это, американские демократы потребовали реакции Белого дома на возможную связь между афганскими боевиками и Москвой. О необходимости немедленных санкций против России говорила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

В частности, в Сенате США представили проект санкций против РФ из-за вознаграждения за головы американских военных.