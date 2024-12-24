18-летний парень, которого вывезли из Украины в рф, совершил самоубийство. Офис генпрокурора начал расследование

ukenru
Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
15:18 • 52788 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
14:16 • 70168 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
13:18 • 105624 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 101309 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 103111 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 108430 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 132663 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 117074 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 123746 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 119409 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

 • 108186 просмотра
Орбан назвал два сценария завершения войны в Украине в 2025 году

Орбан назвал два сценария завершения войны в Украине в 2025 году

 • 36571 просмотра
Молдове разрешили импорт электроэнергии из ЕС по квотам Украины: что известно

Молдове разрешили импорт электроэнергии из ЕС по квотам Украины: что известно

 • 27068 просмотра
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

 • 98310 просмотра
Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

14:26 • 23486 просмотра
публикации
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

15:18 • 52788 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

13:18 • 105624 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 132663 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 132137 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 133311 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

14:26 • 23486 просмотра
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

 • 98310 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

 • 108186 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

 • 111469 просмотра
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 104053 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

18-летний парень, которого вывезли из Украины в рф, совершил самоубийство. Офис генпрокурора начал расследование

18-летний парень, которого вывезли из Украины в рф, совершил самоубийство. Офис генпрокурора начал расследование

Киев  •  УНН

 • 3723 просмотра

Read in English

18-летний воспитанник детдома из Херсонской области совершил самоубийство после незаконного вывоза в россию. Офис Генпрокурора начал расследование военного преступления по факту гибели украинского подростка.

18-летний парень-воспитанник дома семейного типа в Херсонской области, который был незаконно перемещен в россию и усыновлен, совершил самоубийство. Офис Генпрокурора начал расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

"Начато производство в связи с информацией о смерти украинского подростка, вывезенного оккупантами из Херсонской области.

24 декабря в медиа была обнародована информация о самоубийстве украинского подростка - воспитанника дома семейного типа с. Токаревка Херсонской области, который был незаконно перемещен на территорию рф.

"В связи с этим начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент16 июн. 2024, 14:55 • 102086 просмотров

Контекст

В расследовании латвийского издания "Важные истории" сообщается, что 18-летний Александр Якущенко из детдома в Херсонской области, которого вывезли в россию, совершил самоубийство в приемной семье в краснодарском крае.

"Я откуда знаю, почему? Он не под нашей опекой жил. Ему было 18 лет, он был совершеннолетним ребенком. Он просто у нас жил", - так отвечает на вопрос о причинах гибели мальчика Александра Якушенко - глава приемной семьи, под опеку которой передали Сашу.

россия похитила 48 малышей до трех лет во время отступления из Херсона - Зеленский24 дек. 2024, 13:55 • 9887 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
khersonХерсон