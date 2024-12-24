18-летний парень, которого вывезли из Украины в рф, совершил самоубийство. Офис генпрокурора начал расследование

18-летний парень-воспитанник дома семейного типа в Херсонской области, который был незаконно перемещен в россию и усыновлен, совершил самоубийство. Офис Генпрокурора начал расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

"Начато производство в связи с информацией о смерти украинского подростка, вывезенного оккупантами из Херсонской области.

24 декабря в медиа была обнародована информация о самоубийстве украинского подростка - воспитанника дома семейного типа с. Токаревка Херсонской области, который был незаконно перемещен на территорию рф.

"В связи с этим начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Контекст

В расследовании латвийского издания "Важные истории" сообщается, что 18-летний Александр Якущенко из детдома в Херсонской области, которого вывезли в россию, совершил самоубийство в приемной семье в краснодарском крае.

"Я откуда знаю, почему? Он не под нашей опекой жил. Ему было 18 лет, он был совершеннолетним ребенком. Он просто у нас жил", - так отвечает на вопрос о причинах гибели мальчика Александра Якушенко - глава приемной семьи, под опеку которой передали Сашу.

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