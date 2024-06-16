Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия похитила 20 тыс. украинских детей. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Людям в Украине сложно. И в любом случае из-за войны все устают. И это факт, это понятно. Но у нас это вопрос выживания. Зашли, забрав жизни людей своими военными, вы это видели. Насиловали женщин, детей. Украли 20 тыс. детей. Представьте себе", - сказал Зеленский.

Напомним,

На Глобальном саммите мира в закрытом режиме провели тематическую сессию по реализации пункта 4 Формулы мира - речь шла о возвращении домой украинских детей, гражданских, военнопленных. Модераторами и главными докладчиками на сессии были Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По завершении мероприятия Трюдо заявил, что Канада в ближайшие месяцы примет рабочую группу по гуманитарному измерению. https://unn.ua/news/pidsumky-hlobalnoho-samitu-kanada-naiblyzhchymy-misiatsiamy-pryime-robochu-hrupu-z-humanitarnoho-vymiru