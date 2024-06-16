росія викрала 20 тисяч українських дітей – Президент
Київ • УНН
Росія викрала 20 тисяч українських дітей, заявив президент України Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія викрала 20 тис. українських дітей. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Людям в Україні складно. І в будь-якому випадку через війну всі втомлюються. І це факт, це зрозуміло. Але в нас це питання виживання. Зайшли, забравши життя людей своїми військовими, ви це бачили. Гвалтували жінок, дітей. Вкрали 20 тис. дітей. Уявіть собі", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
На Глобальному саміті миру в закритому режимі провели тематичну сесію щодо реалізації пункту 4 Формули миру – мова йшла про повернення додому українських дітей, цивільних, військовополонених. Модераторами і головними доповідачами на сесії були Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
По завершенні заходу Трюдо заявив, що Канада найближчими місяцями прийме робочу групу з гуманітарного виміру.