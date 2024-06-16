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На саміті миру у закритому режимі обговорили повернення українських полонених додому

Київ • УНН

 • 24773 перегляди

Тематична сесія за зачиненими дверима на Глобальному саміті миру була присвячена виконанню пункту 4 Мирної формули, який стосується повернення додому українських дітей, цивільних осіб та військовополонених, утримуваних Росією.

На саміті миру у закритому режимі обговорили повернення українських полонених додому

На Глобальному саміті миру в закритому режимі провели тематичну сесію щодо реалізації пункту 4 Формули миру – мова йшла про повернення додому українських дітей, цивільних, військовополонених. Про це повідомляє Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

"Акцентую: тематика цих зустрічей стосувалася саме повернення додому українських дітей, цивільних, військовополонених!", - заявив Лубінець.

За словами Омбудсмана, на заході прозвучали конкретні ініціативи від держав світу щодо повернення громадян України, зупинки порушення їх прав, терміновий допуск до місць тримання українських військовополонених і цивільних заручників представників міжнародних організацій.

"Кожну озвучену ідею будемо окремо відпрацьовувати.

Також на захід команда Офісу Омбудсмана підготувала тематичні бріфи, щоб розповісти про порушення РФ прав українських громадян, а головне - заручитися підтримкою світу для повернення всіх українців додому", - повідомив Уповноважений.

За його словами, представлення сесії було на високому рівні: президенти країн, прем’єр-міністри, міністри закордонних справ, радники з питань нацбезпеки. Загалом 39 учасників. Окремо запросили бути присутніми: Вселенського Патріарха Варфоломія, державного секретаря Святого Престолу, італійського кардинала, ватиканський дипломата П‘єтро Паролін. Також поєдналися Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Модераторами і головними доповідачами на сесії були Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Опубліковано повний підсумковий документ Глобального саміту миру16.06.24, 15:51 • 118756 переглядiв

Нагадаємо

Четвертий пункт української Формули миру стосується звільнення полонених і депортованих осіб. В ній йдеться, що шляхом повного обміну повинні бути звільнені усі українські громадяни, які утримуються в Росії та на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в АР Крим: військовополонені, інтерновані, цивільні, примусово переміщені і депортовані особи, включаючи дітей.

Олена Архіпова

Олена Архіпова

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