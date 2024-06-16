На Глобальном саммите мира в закрытом режиме провели тематическую сессию по реализации пункта 4 Формулы мира - речь шла о возвращении домой украинских детей, гражданских, военнопленных. Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

"Акцентирую: тематика этих встреч касалась именно возвращения домой украинских детей, гражданских, военнопленных!", - заявил Лубинец.

По словам Омбудсмана, на мероприятии прозвучали конкретные инициативы от государств мира по возвращению граждан Украины, остановки нарушения их прав, срочный допуск к местам содержания украинских военнопленных и гражданских заложников представителей международных организаций.

"Каждую озвученную идею будем отдельно отрабатывать.

Также на мероприятие команда Офиса Омбудсмана подготовила тематические брифы, чтобы рассказать о нарушении РФ прав украинских граждан, а главное - заручиться поддержкой мира для возвращения всех украинцев домой", - сообщил Уполномоченный.

По его словам, представление сессии было на высоком уровне: президенты стран, премьер-министры, министры иностранных дел, советники по вопросам нацбезопасности. Всего 39 участников. Отдельно пригласили присутствовать: Вселенского Патриарха Варфоломея, государственного секретаря Святого Престола, итальянского кардинала, ватиканского дипломата Пьетро Паролина. Также соединились Президент Европейского парламента Роберта Мецола, Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Модераторами и главными докладчиками на сессии были Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира

Напомним,

Четвертый пункт украинской Формулы мира касается освобождения пленных и депортированных лиц. В ней говорится, что путем полного обмена должны быть освобождены все украинские граждане, которые удерживаются в России и на временно оккупированных территориях Украины, в частности в АР Крым: военнопленные, интернированные, гражданские, принудительно перемещенные и депортированные лица, включая детей.