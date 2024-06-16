Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано Совместное коммюнике об основах мира. УНН приводит полный текст документа, который поддержали 80 стран и 4 организации.

Совместное коммюнике об основах мира

Саммит высокого уровня о мире для Украины

Совместное коммюнике об основах мира

Швейцария, 15-16 июня 2024 года

Война Российской Федерации против Украины, которая продолжается, продолжает вызывать масштабные страдания людей и разрушения, а также создавать риски и кризисы с глобальными последствиями для мира. Мы собрались в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, чтобы усилить диалог на высоком уровне о путях к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру для Украины. Мы еще раз подчеркиваем резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/ES-11/1 от 02.03.2022 и A/RES/ES-11/6 от 23.02.2023 и подчеркиваем нашу приверженность соблюдению международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций.

Этот Саммит был построен на базе предыдущих дискуссий, которые состоялись на основе Украинской формулы мира и других мирных предложений, соответствующих международному праву, включая Устав Организации Объединенных Наций.

Мы глубоко ценим гостеприимство Швейцарии и ее инициативу принять Саммит высокого уровня как проявление ее твердой приверженности содействию международному миру и безопасности.

У нас состоялся плодотворный, всесторонний и конструктивный обмен различными мнениями относительно путей достижения основы для всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на базе международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций. В частности, мы подтверждаем нашу приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в пределах их международно признанных границ, включая территориальные воды, и разрешению споров мирными средствами как принципам международного права.

Кроме того, мы имеем общее видение по таким важным аспектам:

1) Во-первых, любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. Украинские атомные электростанции и установки, в частности Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.

Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустимы.

2) Во-вторых, глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны. Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру являются неприемлемыми.

Продовольственную безопасность никоим образом нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.

3) В-третьих, все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все другие украинские незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

Мы считаем, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей всех сторон.

Устав Организации Объединенных Наций, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.