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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Підсумки Глобального саміту: Канада найближчими місяцями прийме робочу групу з гуманітарного виміру

Київ • УНН

 • 26147 перегляди

У найближчі місяці Канада прийматиме робочу групу з гуманітарного виміру для вирішення питань, пов'язаних з ув'язненими, депортованими та дітьми в контексті війни в Україні

Підсумки Глобального саміту: Канада найближчими місяцями прийме робочу групу з гуманітарного виміру

Найближчими місяцями Канада прийме робочу групу з гуманітарного виміру. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час брифінгу за підсумками Саміту миру, організований Україною, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні я очолив сесію на якій ми говорили про полонених та депортованих осіб, включно з дітьми. Найближчими місяцями Канада прийме робочу групу з гуманітарного виміру", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що зібрання на Саміті миру не лише про Україну, воно також про країни по всьому світу, які збираються разом щоб захистити та поновити міжнародне право.

"Україна одна з передових ліній боротьби зараз  й ми повинні стояти всі разом", - заявив Трюдо.

Доповнення

За підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії було сформоване Спільне комюніке про основи миру. УНН публікував повний текст документа, який підтримали 80 країн та 4 організації.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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