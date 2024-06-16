Итоги Глобального саммита: Канада в ближайшие месяцы примет рабочую группу по гуманитарному измерению

В ближайшие месяцы Канада примет рабочую группу по гуманитарному измерению. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время брифинга по итогам Саммита мира, организованный Украиной, передает корреспондент УНН.

"Сегодня я возглавил сессию на которой мы говорили о пленных и депортированных лицах, включая детей. В ближайшие месяцы Канада примет рабочую группу по гуманитарному измерению", - сказал Трюдо.

Он отметил, что собрание на Саммите мира не только об Украине, оно также о странах по всему миру, которые собираются вместе, чтобы защитить и восстановить международное право.

"Украина одна из передовых линий борьбы сейчас и мы должны стоять все вместе", - заявил Трюдо.

Дополнение

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано Совместное коммюнике об основах мира. УНН публиковал полный текст документа, который поддержали 80 стран и 4 организации.