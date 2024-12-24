россия похитила 48 малышей до трех лет во время отступления из Херсона - Зеленский

В 2022 российские войска отступая из Херсона украли 48 детей, которым не было и трех лет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

"Два года назад россияне, отступая, похитили 48 детей. Ни одному из них не было и трех лет. Большинство этих детей принудительно переместили вглубь оккупированной территории - в Крым, а остальных депортировали в россию.

Украинские дети не игрушки, хотя похоже, что для российских богачей и чиновников это именно так.

За каждым этим ребенком - жизнь, которая не должна быть потерянной. Судьба, которая не должна быть потерянной. Мы должны сделать все, чтобы украинские дети вернулись домой. Спасибо партнерам, которые работают с нами в этом направлении и помогают",- говорится в посте Зеленского в Telegram.

Напомним

Ранее УНН писал, что по состоянию на июнь 2024 года россия похитила 20 тысяч украинских детей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.