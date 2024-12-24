В Украине утвердили новый профессиональный стандарт для инспекторов воинского учета: что нужно знать

На днях в Национальном агентстве квалификаций был зарегистрирован профессиональный стандарт "Инспектор по воинскому учету". Отныне этим документом будут руководствоваться все предприятия Украины, где планируют взять на работу специалиста на такую должность. Подробнее об этом корреспонденту АрмияInform рассказал один из разработчиков упомянутого стандарта и главный специалист отдела Центрального управления военного образования и науки ГШ ВС Украины полковник Алексей Дудка, передает УНН.

"Согласно действующему законодательству, у нас в каждом предприятии должен вестись воинский учет. В Украине более миллиона предприятий, и пока нет специалистов, которые точно знают, что делать на этой должности. Данный стандарт, как документ, отныне будет маяком, на который можно ориентироваться: что должен делать человек на такой должности во всех предприятиях Украины, где ведется воинский учет. А ведется он теперь везде", - отметил Алексей Дудка.

По его словам, профессиональный стандарт "Инспектор по воинскому учету", который был зарегистрирован 19 декабря, является документом национального масштаба:

"Теперь любая компания, которая планирует взять к себе на работу специалиста - инспектора по воинскому учету - ознакомившись с этим, будет знать, какого человека нужно нанять, чтобы у них с военным учетом было все в порядке, чтобы у них не было штрафов. Потому что государство достаточно серьезно взялось за этот вопрос".

Офицер подчеркнул, что до широкомасштабного вторжения на военный учет не обращали такого внимания, как сейчас.

"Сейчас, когда на повестке дня стоит вопрос мобилизации, вопрос наличия личного состава, государство серьезно начало задумываться над этим, а настоящих специалистов по этому вопросу нет. Упомянутый стандарт упорядочивает эти вопросы, как для работодателей, которые нанимают этих специалистов, так и для обычных граждан, военнообязанных, которые работают на всех предприятиях нашей страны.

По крайней мере, специалист, который будет занимать эту должность, сможет рассказать, как надо выполнять законы Украины в части выполнения своего воинского долга, как не попасть на штрафы от ТЦК и СП, что для этого надо сделать, и как правильно выполнять этот долг перед государством", - добавил Алексей Дудка.

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Он подчеркнул, что этот стандарт является путеводителем для всех людей, которые по состоянию на сейчас знают слишком мало для того, чтобы окончательно снять мобилизационные вопросы в нашем государстве:

"Первое, что должны сделать предприятия, которые ознакомятся с этим стандартом - направить своего специалиста на обучение. Сейчас около двух десятков учебных заведений проводят курсы повышения квалификации, где в той или иной степени обучают этой науке. И после прохождения таких курсов специалист от предприятия будет соответствовать этому стандарту.

И тогда качество мобилизационной работы, начиная с маленького предприятия и заканчивая масштабами государства, значительно повысится, причем в геометрический прогрессии... И, рассказывая о работе над этим стандартом, не могу не упомянуть, что родился он также благодаря тому, что мне, как одному из разработчиков, активно помогали мои коллеги.

Это идеолог системы "Оберіг" полковник Александр Правдивец и полковник Олег Павловский, который много лет занимается вопросами воинского учета в стране. И вообще, стандарт - это плод труда рабочей группы с представителями от Минобороны, Генерального штаба и научного сообщества, потому что в группе было 3 доктора наук и 2 кандидата в доктора наук".

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