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В "Армія+" запускают программу "Плюсы": что предлагается

В "Армія+" запускают программу "Плюсы": что предлагается

Киев  •  УНН

 • 5194 просмотра

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В приложении «Армія+» запускают программу «Плюсы» для военных с доступом к специальным предложениям. Среди партнеров «Укрзализныця» и «Укрнафта», которые предоставляют скидки и преференции для защитников.

В приложении "Армія+" запускают новую программу "Плюсы" для военных, сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

"Запускаем в приложении "Армія+" новую программу "Плюсы" для военных! Это программа, которая на основе сотрудничества с бизнесом, будет предоставлять нашим защитникам ряд преференций в повседневной жизни", - сказал министр обороны Рустем Умеров.

Что это значит?

- 500 000 пользователей "Армія+" уже имеют доступ к специальным предложениям на товары и услуги.

- "Укрзализныця" - специальный резерв билетов для военных.

- "Укрнафта" - скидки на топливо и 30% на меню АЗК.

Кто может воспользоваться программой сейчас?

"Военнослужащие ВСУ, НГУ и ГССТУ. Впоследствии доступ будет открыт для всех Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Что дальше?

"К программе будут присоединяться другие национальные бизнесы, а воины будут получать все больше привилегий - от скидок на услуги до приоритетного доступа к культурным мероприятиям", - отметили в Минобороны.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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