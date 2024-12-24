В "Армія+" запускают программу "Плюсы": что предлагается
Киев • УНН
В приложении «Армія+» запускают программу «Плюсы» для военных с доступом к специальным предложениям. Среди партнеров «Укрзализныця» и «Укрнафта», которые предоставляют скидки и преференции для защитников.
В приложении "Армія+" запускают новую программу "Плюсы" для военных, сообщили в Минобороны, пишет УНН.
Детали
"Запускаем в приложении "Армія+" новую программу "Плюсы" для военных! Это программа, которая на основе сотрудничества с бизнесом, будет предоставлять нашим защитникам ряд преференций в повседневной жизни", - сказал министр обороны Рустем Умеров.
Что это значит?
- 500 000 пользователей "Армія+" уже имеют доступ к специальным предложениям на товары и услуги.
- "Укрзализныця" - специальный резерв билетов для военных.
- "Укрнафта" - скидки на топливо и 30% на меню АЗК.
Кто может воспользоваться программой сейчас?
"Военнослужащие ВСУ, НГУ и ГССТУ. Впоследствии доступ будет открыт для всех Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Что дальше?
"К программе будут присоединяться другие национальные бизнесы, а воины будут получать все больше привилегий - от скидок на услуги до приоритетного доступа к культурным мероприятиям", - отметили в Минобороны.