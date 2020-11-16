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Bild: Джо Байден хочет навсегда остановить “Северный поток - 2” Путина

Bild: Джо Байден хочет навсегда остановить “Северный поток - 2” Путина

Киев  •  УНН

 • 30254 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вероятный победитель президентских выборов в США, демократ Джо Байден не только так же сильно хочет остановить проект газопровода “Северный Поток — 2”, как его предшественник, но имеет возможность поставить точку в истории проекта Кремля. Об этом говорится в статье немецкой статьи Bild, передает УНН.

“Джо Байден в следующие несколько месяцев снова ужесточит бразды правления, чтобы остановить престижный проект Кремля”, — отмечает автор статьи.

Так, республиканцы и демократы в Сенате США согласовали самые суровые санкции в отношении активных сторонников проекта.

Отмечается, что санкции являются частью Закона о государственной обороне США (NDAA), который будет принят в декабре и введен в действие Джо Байденом с января.

Закон предусматривает санкции против всех страховых компаний и судов, участвующих в дальнейшем строительстве “Северного потока-2”, а также санкции против компаний по технической сертификации дальнейшего строительства.

Согласно информации BILD, европейские газовые эксперты считают, что новые санкции США “не только задерживают строительство „Северного потока-2“, но и могут навсегда положить его конец при Джо Байдене”, не смотря на то, что на сегодня проложено уже 95% труб.

По словам экспертов, приведенных в статье, у энтузиастов проекта сформировалось мнение, что именно Трамп является наибольшим противником строительства. Однако отмечается, что “сопротивление „Северному потоку-2“ со стороны демократов и республиканцев одинаково”. Более того, именно Байден в далеком 2016 году первым из высокопоставленных чиновников США осудил проект.

Ложный стереотип опроверг и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

“Избранный президент Байден давно придерживался мнения, что этот проект представляет собой акт самоповреждения безопасности и устойчивости всего альянса НАТО”, — сказал он в комментарии изданию.

По словам другого специалиста, эксперта по энергетическому праву Алана Райли, новые санкции США “по крайней мере сорвут процесс строительства”.

Он заявил BILD, что “Газпром” “долго будет искать сертификационные компании и страховщиков, которые задержат реализацию проекта”.

Но Райли считает, что санкции — лишь часть стратегии нового президента США по приостановке строительства трубопровода. По его словам, Джо Байден “в отличие от Дональда Трампа, в состоянии разработать стратегию, чтобы получить поддержку Германии для блокады Северного потока — 2”.

Райли уверен, что Байден может предложить Германии “комплексный пакет мер безопасности для зеленой энергетики”, который “ликвидирует необходимось использования газа из России и заменяет его возобновляемыми ресурсами”.

Как сообщал УНН, 11 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на три источника сообщило, что участники переговоров Палаты представителей и Сената Конгресса США договорились о включении дополнительных санкций против российского газопровода “Северный поток-2” между РФ и Германией в оборонительный законопроект.

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