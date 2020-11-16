Bild: Джо Байден хоче назавжди зупинити "Північний потік - 2" Путіна

"Джо Байден в наступні кілька місяців знову посилить кермо влади, щоб зупинити престижний проект Кремля", - зазначає автор статті.

Так, республіканці і демократи в Сенаті США узгодили найсуворіші санкції щодо активних прихильників проекту.

Відзначається, що санкції є частиною Закону про державну оборону США (NDAA), який буде прийнятий в грудні і введений в дію Джо Байденом з січня.

Закон передбачає санкції проти всіх страхових компаній і суден, що беруть участь в подальшому будівництві "Північного потоку-2", а також санкції проти компаній з технічної сертифікації подальшого будівництва.

Згідно з інформацією BILD, європейські газові експерти вважають, що нові санкції США "не тільки затримують будівництво "Північного потоку-2", а й можуть назавжди покласти його кінець за Джо Байдена", не дивлячись на те, що на сьогодні прокладено вже 95% труб.

За словами експертів, наведених у статті, у ентузіастів проекту сформувалася думка, що саме Трамп є найбільшим противником будівництва. Однак відзначається, що "опір "Північному потоку-2" з боку демократів і республіканців однаковий". Більш того, саме Байден в далекому 2016 році першим з високопоставлених чиновників США засудив проект.

Помилковий стереотип спростував і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Обраний президент Байден давно мав на думці, що цей проект є актом самоушкодження безпеки і стійкості всього альянсу НАТО", - сказав він в коментарі виданню.

За словами іншого фахівця, експерта з енергетичного права Алана Райлі, нові санкції США "принаймні, зірвуть процес будівництва".

Він заявив BILD, що "Газпром" "довго буде шукати сертифікаційні компанії і страховиків, які затримають реалізацію проекту".

Але Райлі вважає, що санкції - лише частина стратегії нового президента США щодо призупинення будівництва трубопроводу. За його словами, Джо Байден "на відміну від Дональда Трампа, в стані розробити стратегію, щоб отримати підтримку Німеччини для блокади Північного потоку - 2".

Райлі впевнений, що Байден може запропонувати Німеччині "комплексний пакет заходів безпеки для зеленої енергетики", який "ліквідує необходимось використання газу з Росії і замінює його на відновлювальні ресурси".

Як повідомляв УНН, 11 листопада агентство Bloomberg з посиланням на три джерела повідомило, що учасники переговорів Палати представників і Сенату Конгресу США домовилися про включення додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" між РФ і Німеччиною в оборонний законопроект.