Кремль привітає переможця виборів у США "лише після офіційного оголошення результатів"

“Ми в будь-якому випадку сподіваємося, що з наступним президентом США вдасться налагодити діалог і разом домовитися про шляхи нормалізації наших двосторонніх відносин, — сказав представник Кремля. — Тим більше, що значна частина цих двосторонніх відносин — мається на увазі контекст стабільності і безпеки — стосується не лише наших двох народів, а й фактично народів усього світу”.

У Кремлі вважають коректним дочекатися офіційного підведення підсумків виборів у США перед привітанням обраного президента країни, повідомив Пєсков.

“Передбачаючи ваше можливе питання про привітання (президента Росії Володимира) Путіна обраному президенту США, хочу сказати наступне: ми вважаємо коректним дочекатися офіційного підведення підсумків виборів, що відбулися”, — заявив представник Кремля.

Відповідаючи на питання, в чому різниця між нинішньою ситуацією з підбиттям підсумків виборів президента США і тієї, яка була чотири роки тому, коли глава російської держави негайно привітав Дональда Трампа, Пєсков зауважив, що “різниця є очевидною”. “Там (в США) мають бути певні юридичні процедури, які були анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється, тому ми вважаємо коректним дочекатися все-таки офіційного оголошення”, — сказав представник Кремля. Він нагадав, що чотири роки тому “не було анонсів юридичного заперечування (підсумків виборів президента США)”.

При цьому Пєсков не став відповідати на питання, яке саме оголошення результатів виборів президента США буде вважатися в Кремлі офіційним. Він також нагадав, що Путін “неодноразово говорив про те, що проявить повагу до будь-якого вибору американського народу і буде готовий до роботи з будь-яким обраним президентом США”.

Загальні вибори в США пройшли 3 листопада. Згідно з прогнозами провідних американських ЗМІ, демократ Джозеф Байден отримав голоси 270 вибірників, які необхідні йому для перемоги над чинним президентом республіканцем Дональдом Трампом в боротьбі за посаду глави держави. Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Трамп не визнав поразку. Він заявив про наміри звертатися в суди щодо підрахунку голосів виборців, оскільки, на його погляд, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів.