Кремль поздравит победителя выборов в США "только после официального оглашения результатов"

“Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двусторонних отношений, — сказал представитель Кремля. — Тем более, что значимая часть этих двусторонних отношений — имеется в виду контекст стабильности и безопасности — касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира”.

В Кремле считают корректным дождаться официального подведения итогов выборов в США перед поздравлением избранного президента страны, сообщил Песков.

“Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении (президента России Владимира) Путина избранному президенту США, хочу сказать следующее: мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов”, — заявил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, в чем разница между нынешней ситуацией с подведением итогов выборов президента США и той, которая была четыре года назад, когда глава российского государства незамедлительно поздравил Дональда Трампа, Песков заметил, что “разница совершенно очевидна”. “Там (в США)предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается, поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления”, — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что четыре года назад “не было анонсов юридического оспаривания (итогов выборов президента США)”.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, какое именно объявление результатов выборов президента США будет считаться в Кремле официальным. Он также напомнил, что Путин “неоднократно говорил о том, что проявит уважение к любому выбору американского народа и будет готов к работе с любым избранным президентом США”.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение. Он заявил о намерениях обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.