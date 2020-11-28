Bloomberg: Туреччина хоче налагодити зв'язки з США через розбіжності з Росією

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Туреччина розраховує на поліпшення відносин з партнерами по НАТО за рахунок зближення з адміністрацією обраного президента США Джозефа Байдена. Про це повідомило в п'ятницю агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

За інформацією обізнаних осіб, влада Туреччини на чолі з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом намір переглянути зовнішню політику країни, до чого їх можуть підштовхнути кілька факторів. Так, за даними агентства, Туреччина побоюється можливого введення проти неї рестрикцій з боку країн Євросоюзу. Європарламент раніше прийняв резолюцію, що закликає країни-члени ЄС ввести жорсткі санкції відносно Туреччини через її поведінку в Середземному морі. Відносини між ЄС і Туреччиною будуть в центрі уваги глав держав і урядів Євросоюзу на саміті 10-11 грудня.

Разом з тим, до перегляду зовнішньої політики Анкари, за відомостями Bloomberg, може підштовхнути “посилення розбіжностей” з Москвою на тлі розбіжності їх інтересів в Лівії та Сирії. Цьому також може сприяти погіршення відносин між двома країнами після того, як “Туреччина вторглася на задній двір Росії на Кавказі, підтримавши Азербайджан” в нагірно-карабаського конфлікту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація у Карабасі: Reuters дізналося про розбіжності, що виникли між РФ та Туреччиною щодо миротворців

Як відзначають джерела агентства, Ердоган розраховує на те, що “віра Байдена до міждержавних організацій і трансатлантичних зв’язків” допоможе Туреччині налагодити відносини з партнерами по НАТО. Разом з тим, за відомостями Bloomberg, Анкара сподівається на те, що встановлення зв’язків з адміністрацією Байдена підвищить її шанси на укладення угод на покупку озброєнь.

Загальні вибори в США пройшли 3 листопада. Згідно з прогнозами провідних американських ЗМІ, Байден заручився підтримкою понад 270 вибірників, голоси яких необхідні для перемоги над республіканцем Дональдом Трампом в боротьбі за пост глави держави. Байден оголосив про свій тріумф. Трамп не визнав поразки і повідомив про рішення звертатися до судів з приводу підрахунку голосів, оскільки, на його погляд, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів.

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