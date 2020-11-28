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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20764 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79754 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Bloomberg: Турция хочет наладить связи с США из-за разногласий с Россией

Bloomberg: Турция хочет наладить связи с США из-за разногласий с Россией

Киев  •  УНН

 • 11512 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Турция рассчитывает на улучшение отношений с партнерами по НАТО за счет сближения с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщил в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

По информации осведомленных лиц, власти Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом намерены пересмотреть внешнюю политику страны, к чему их могут подтолкнуть несколько факторов. Так, по данным агентства, Турция опасается возможного введения против нее рестрикций со стороны стран Евросоюза. Европарламент ранее принял резолюцию, призывающую страны-члены ЕС ввести жесткие санкции в отношении Турции из-за её поведения в Средиземном море. Отношения между ЕС и Турцией будут в центре внимания глав государств и правительств Евросоюза на саммите 10-11 декабря.

Вместе с тем, к пересмотру внешней политики Анкары, по сведениям Bloomberg, может подтолкнуть “усиление разногласий” с Москвой на фоне разногласий их интересов в Ливии и Сирии. Этому также может способствовать ухудшению отношений между двумя странами после того, как “Турция вторглась на задний двор России на Кавказе, поддержав Азербайджан” в нагорно-карабахского конфликта.

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Как отмечают источники агентства, Эрдоган рассчитывает на то, что “вера Байдена в межгосударственных организаций и трансатлантических связей” поможет Турции наладить отношения с партнерами по НАТО. Вместе с тем, по сведениям Bloomberg, Анкара надеется на то, что установление связей с администрацией Байдена повысит ее шансы на заключение сделок на покупку вооружений.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражения и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

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