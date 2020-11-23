Ситуація у Карабасі: Reuters дізналося про розбіжності, що виникли між РФ та Туреччиною щодо миротворців

ukru
Ексклюзив
08:45 • 22315 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 53044 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 102927 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 107468 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 115049 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118513 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105843 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112901 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91975 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102512 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3 м/с
88 %
757 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 41339 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 79277 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 102325 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 105895 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 77390 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 102930 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 24238 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 108563 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 331474 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 264331 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 7869 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 94660 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117681 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117655 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114174 перегляди
Актуальне
Ситуація у Карабасі: Reuters дізналося про розбіжності, що виникли між РФ та Туреччиною щодо миротворців

Ситуація у Карабасі: Reuters дізналося про розбіжності, що виникли між РФ та Туреччиною щодо миротворців

Київ • УНН

 • 21037 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Між Туреччиною і Росією виникли розбіжності, пов’язані з розміщенням миротворців в Нагірному Карабасі, пише Reuters з посиланням на джерело, зазначає УНН.

11 листопада Міноборони Росії і Туреччини підписали меморандум про створення спільного моніторингового центру, який буде здійснювати контроль за дотриманням в Карабасі режиму припинення вогню. Він розміститься на території Азербайджану. Одночасно російські миротворці розгорнули в регіоні 23 спостережних пости.

За даними Reuters, переговори про параметри спільної моніторингової місії між Туреччиною і Росією тривають. Однак Анкара наполягає на створенні власного спостережного пункту, незалежного від спільного моніторингового центру. “Росія вважає, що для Туреччини необов’язково розміщувати спостережний пункт в регіоні, незалежний від об’єднаного центру. Однак це принципово для Туреччини”, — цитує агентство співрозмовника з турецької сторони.

Переговори з цього приводу триватимуть в Москві і Туреччина розраховує на компромісне рішення, уточнило джерело.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація в Карабасі: Азербайджан заявив, що “готовий створити культурну автономію для вірмен в регіоні”

Угода між Єреваном, Баку і Москвою про перемир’я в Нагірному Карабасі, підписана 9 листопада, передбачала присутність в регіоні тільки російських миротворців в якості гаранта припинення бойових дій і безпеки. Однак президент Азербайджану Ільхам Алієв стверджував, що в спірному регіоні буде присутній і турецький контингент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр Вірменії пояснив, “чому Нагірний Карабах не ввійде до складу Азербайджану”

Довідка: історична область Нагірний Карабах, населення більшості районів якої складають переважно вірмени, проголосила незалежність від Азербайджану в 1991 році під ім’ям Нагірно-Карабахської республіки (ще в 1987-1988 роках представники Карабаху зверталися до радянського керівництва з проханням про передачу зі складу Азербайджанської РСР в складу Вірменської РСР, але не отримали позитивної відповіді).

З 1992 по 1994 рік Азербайджан намагався взяти самопроголошену республіку під свій контроль, це були повномасштабні військові дії, Баку і Єреван застосовували важку техніку і авіацію.

Вірменські формування взяли під контроль в тому числі декілька районів Азербайджану, які до початку конфлікту не входили в Нагірно-Карабахську автономію: Кельбаджарський, Лачинський, Кубатлінський, Джебраїльський і Зангеланський райони цілком, Агдамський і Фізулінський — частково. Під контролем Баку залишилося близько 15% Нагірного Карабаху.

У 1994 році країни домовилися про припинення вогню, а конфлікт був заморожений.

Останнє масштабне загострення в зоні зіткнення відбулося в квітні 2016 року, повідомлялося про більш ніж 30 загиблих з обох сторін, поранення отримали десятки людей. Сторони знову домовилися про припинення вогню.

Азербайджан не визнає самопроголошену Нагірно-Карабахську республіку і відмовляється від включення в переговори про врегулювання конфлікту її представників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92