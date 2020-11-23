Ситуация в Карабахе: Reuters узнало о возникших разногласиях между РФ и Турцией касательно миротворцев

11 ноября Минобороны России и Турции подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра, который будет осуществлять контроль за соблюдением в Карабахе режима прекращения огня. Он разместится на территории Азербайджана. Одновременно российские миротворцы развернули в регионе 23 наблюдательных поста.

По данным Reuters, переговоры о параметрах совместной мониторинговой миссии между Турцией и Россией продолжаются. Однако Анкара настаивает на создании собственного наблюдательного пункта, независимого от совместного мониторингового центра. “Россия полагает, что для Турции необязательно размещать наблюдательный пункт в регионе, независимый от объединенного центра. Однако это принципиально для Турции”, — цитирует агентство собеседника с турецкой стороны.

Переговоры на этот счет продолжатся в Москве и Турция рассчитывает на компромиссное решение, уточнил источник.

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Соглашение между Ереваном, Баку и Москвой о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября, предусматривало присутствие в регионе только российских миротворцев в качестве гаранта прекращения боевых действий и безопасности. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что в спорном регионе будет присутствовать и турецкий контингент.

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Справка: историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.