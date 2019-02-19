Глава NASA позначив термін пілотованої експедиції на Марс

“Ми орієнтуємося на середину 2030 х років, — зазначив він, відповідаючи на питання про можливі терміни марсіанської експедиції. — На нас чекає ще дуже багато зробити, оскільки спочатку, відповідно до президентської директивою, ми забезпечимо стійке присутність на Місяці. Ми не збираємося лише встановити там прапор і залишити відбитки черевиків скафандрів, а потім залишити цей проект на півстоліття. Ми будемо залучати до цієї програми міжнародних партнерів і комерційних партнерів, ми вирушимо туди, взявши з собою роботів і місяцеходи”.

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“В остаточному підсумку ми доб’ємося зниження ризику космічних польотів, проведемо перевірку надійності техніки і наскільки можливо розробимо технології для багаторазового використання техніки на Марсі, — продовжував він. — Політ до Місяця триває три доби, а Земля і Марс виявляються у вигідному для польоту положенні кожні 26 місяців. Таким чином, мова йде про дворічний перебування на поверхні Марса”.

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За словами директора NASA дослідження за допомогою апаратури марсоходів Curiosity і Opportunity, а також станції Mars InSight дали нові дані про історію і геологічну будову Марса.

“Ми дізналися, що у Марса є магнітосфера, яка забезпечує захист від космічної радіації, що в далекому минулому там була щільна атмосфера і океан, який займав фактично дві третини поверхні північної півкулі, іншими словами, існували умови, придатні для життя, — зазначив він. — Результати останніх досліджень вказують на те, що на поверхні Марса є складні органічні сполуки. Це не означає, що там є життя, однак там є компоненти для життя”.

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До 2020 року NASA планує доставити на поверхню Марса ще один апарат для збору інформації, на підставі якої вчені оцінять ймовірність існування життя на Марсі в далекому минулому, а також можливість проживання людини на цій планеті в майбутньому.

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Як повідомляв УНН, робота марсохода Opportunity, зв’язок з яким був втрачений в середині 2018 року, вважається завершеною.