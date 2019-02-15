Я не знаю хто поміж Boeing та SpaceX першим доставить людей на МКС - керівник NASA
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Корпорації Boeing знадобиться більш короткий термін, ніж компанії SpaceX, на те, щоб запустити новий космічний корабель спочатку без екіпажу, а потім з екіпажем до Міжнародної космічної станції (МКС). Таку думку висловив в інтерв’ю телеканалу CNBC директор Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн, передає УНН.
“Я вважаю, що між запуском корабля Boeing без екіпажу і корабля з екіпажем пройде менше часу, ніж між (випробувальним і пілотованим) польотами SpaceX. Це означає, що зараз ми не знаємо, кому доведеться першим відправити екіпаж (на МКС)”, — пояснив глава NASA.
Він визнав, що в графіку запусків обох компанії регулярно відбуваються коригування. При цьому Брайденстайн висловив “високу ступінь впевненості” в тому, що США вдасться відправити у космічний політ “американських астронавтів, з американської території, на ракетах американського виробництва” до кінця 2019 року. Цю обіцянку дав президент Дональд Трамп в щорічному посланні “Про становище країни” 5 лютого.
За словами глави NASA, президент США “проявляє великий інтерес” до заходів прискорення реалізації планів освоєння Марсу. Однак глава держави не говорив про необхідність забезпечити висадку американців на Червоній планеті “за будь-яку ціну”, зазначив Брайденстайн.
Як повідомляв УНН, NASA оголосило, що новий проект відправки астронавтів на Місяць — відкритий для партнерів.