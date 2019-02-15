Я не знаю хто поміж Boeing та SpaceX першим доставить людей на МКС - керівник NASA

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Корпорації Boeing знадобиться більш короткий термін, ніж компанії SpaceX, на те, щоб запустити новий космічний корабель спочатку без екіпажу, а потім з екіпажем до Міжнародної космічної станції (МКС). Таку думку висловив в інтерв’ю телеканалу CNBC директор Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн, передає УНН.