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Я не знаю хто поміж Boeing та SpaceX першим доставить людей на МКС - керівник NASA

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Корпорації Boeing знадобиться більш короткий термін, ніж компанії SpaceX, на те, щоб запустити новий космічний корабель спочатку без екіпажу, а потім з екіпажем до Міжнародної космічної станції (МКС). Таку думку висловив в інтерв’ю телеканалу CNBC директор Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн, передає УНН.

“Я вважаю, що між запуском корабля Boeing без екіпажу і корабля з екіпажем пройде менше часу, ніж між (випробувальним і пілотованим) польотами SpaceX. Це означає, що зараз ми не знаємо, кому доведеться першим відправити екіпаж (на МКС)”, — пояснив глава NASA.

Він визнав, що в графіку запусків обох компанії регулярно відбуваються коригування. При цьому Брайденстайн висловив “високу ступінь впевненості” в тому, що США вдасться відправити у космічний політ “американських астронавтів, з американської території, на ракетах американського виробництва” до кінця 2019 року. Цю обіцянку дав президент Дональд Трамп в щорічному посланні “Про становище країни” 5 лютого.

За словами глави NASA, президент США “проявляє великий інтерес” до заходів прискорення реалізації планів освоєння Марсу. Однак глава держави не говорив про необхідність забезпечити висадку американців на Червоній планеті “за будь-яку ціну”, зазначив Брайденстайн.

Як повідомляв УНН, NASA оголосило, що новий проект відправки астронавтів на Місяць — відкритий для партнерів.

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