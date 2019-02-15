Я не знаю кто между Boeing и SpaceX первым доставит людей на МКС - руководитель NASA
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Корпорации Boeing потребуется более короткий срок, чем компании SpaceX, на то, чтобы запустить новый космический корабль сначала без экипажа, а потом с экипажем к Международной космической станции (МКС). Такое мнение высказал в интервью телеканалу CNBC директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн, передает УНН.
“Я считаю, что между запуском корабля Boeing без экипажа и корабля с экипажем пройдет меньше времени, чем между (испытательным и пилотируемым) полетами SpaceX. Это означает, что сейчас мы не знаем, кому доведется первым отправить экипаж (на МКС)”, — пояснил глава NASA.
Он признал, что в графике пусков обеих компании регулярно происходят корректировки. При этом Брайденстайн выразил “высокую степень уверенности” в том, что США удастся отправить в космический полет “американских астронавтов, с американской территории, на ракетах американского производства” к концу 2019 года. Это обещание дал президент Дональд Трамп в ежегодном послании “О положении страны” 5 февраля.
По словам главы NASA, президент США “проявляет большой интерес” к мерам ускорения реализации планов освоения Марса. Однако глава государства не говорил о необходимости обеспечить высадку американцев на Красной планете “во что бы то ни стало”, отметил Брайденстайн.
Как сообщал УНН, NASA объявило, что новый проект отправки астронавтов на Луну — открытый для партнеров.