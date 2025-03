NASA оголосило, що новий проект відправки астронавтів на Місяць - відкритий для партнерів

“Коли мова йде про Міжнародну космічну станцію (МКС), питання стоїть про те, яка країна отримає якийсь модуль”, — сказав він. “Деякі наші міжнародні партнери вирішили, що Gateway нагадує МКС, і вони усі змагаються за те, щоб отримати частину цього одного елемента, який називається Gateway”, — пояснив Брайденстайн.

“Насправді це не те, що ми уявляємо собі в довгостроковій перспективі, ми передбачаємо створення цілої інфраструктури ... вся ця інфраструктура буде відкритою і доступною для участі міжнародних партнерів, і це дозволить всім нам робити більше, ніж будь-коли”, — заявив глава NASA. “Ми говоримо зараз про дуже широку і відкриту інфраструктуру, яка буде включати в себе всі сполучні елементи між Землею і Місяцем і навіть населені модулі на поверхні Місяця”, — додав він.

With today's announcement about partnering with commercial industry to build a human lunar lander, we are preparing for humans to leave Earth's orbit for the first time since 1972.

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 14 лютого 2019 р.

