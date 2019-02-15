NASA объявило, что новый проект отправки астронавтов на Луну - открыт для партнеров

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Американский проект освоения Луны будет включать в себя не только окололунную станцию Gateway, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником, и участие в этом проекте будет открыто для всех заинтересованных международных партнеров. Об этом заявил в четверг директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн на круглом столе в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, посвященном программе исследования Луны, передает УНН.

“Когда речь идет про Международную космическую станцию (МКС), вопрос стоит о том, какая страна получит какой модуль”, — сказал он. “Некоторые наши международные партнеры решили, что Gateway напоминает МКС, и они все соревнуются за то, чтобы получить часть этого одного элемента, который называется Gateway”, — пояснил Брайденстайн.

“На самом деле это не то, что мы представляем себе в долгосрочной перспективе, мы предусматриваем создание целой инфраструктуры... вся эта инфраструктура будет открытой и доступной для участия международных партнеров, и это позволит всем нам делать больше, чем когда-либо”, — заявил глава NASA. “Мы говорим сейчас об очень широкой и открытой инфраструктуре, которая будет включать в себя все связующие элементы между Землей и Луной и даже обитаемые модули на поверхности Луны”, — добавил он.

With today’s announcement about partnering with commercial industry to build a human lunar lander, we are preparing for humans to leave Earth’s orbit for the first time since 1972. More: https://t.co/dpXhX2rubi pic.twitter.com/24aKRLAK8g

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 14 лютого 2019 р.

Напоминаем, NASA прекратило попытки связаться с марсоходом Opportunity.

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