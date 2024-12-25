Инцидент на станции столичного метро "Лыбедская": пострадал ребенок, его передали медикам
Киев • УНН
На станции метро "Лыбедская" пострадал ребенок из-за инцидента на эскалаторе, его передали медикам. Станцию закрыли на вход из-за необходимости замены и настройки элементов эскалатора.
Из-за инцидента на станции столичного метро «Лыбедская» пострадал ребенок, его передали врачам «скорой», передает УНН со ссылкой на КГГА.
«Станция метро «Лыбедская» остается закрытой на вход. Ребенок передан врачам скорой», - говорится в сообщении.
По данным КГГА, сейчас специалисты метрополитена проводят замену и настройку некоторых элементов эскалатора.
«Эти работы крайне необходимы для их безопасной работы», - говорится в сообщении.
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Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве станцию метро «Лыбедская» временно закрыли на вход. На одном из эскалаторов в механизм попала обувь одного из пассажиров.