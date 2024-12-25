Инцидент на станции столичного метро "Лыбедская": пострадал ребенок, его передали медикам

Из-за инцидента на станции столичного метро «Лыбедская» пострадал ребенок, его передали врачам «скорой», передает УНН со ссылкой на КГГА.

«Станция метро «Лыбедская» остается закрытой на вход. Ребенок передан врачам скорой», - говорится в сообщении.

По данным КГГА, сейчас специалисты метрополитена проводят замену и настройку некоторых элементов эскалатора.

«Эти работы крайне необходимы для их безопасной работы», - говорится в сообщении.

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Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве станцию метро «Лыбедская» временно закрыли на вход. На одном из эскалаторов в механизм попала обувь одного из пассажиров.