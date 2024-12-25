Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines: руководитель ЦПД заявил, что судно было сбито российским ЗРК

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из столицы Азербайджана - Баку в Грозный, россия, был сбит российским ЗРК из-за того, что рф не закрыла воздушное пространство над городом. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

"Сегодня утром самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК. россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждения от россиян и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизни людей", - сообщил Коваленко.

Напомним

Телеграм-канал Baza сообщил, что потерпевший крушение "Embraer 190" более 50 минут летал с отказавшими системами управления.

Ранее было известно, что передняя часть "Эмбраера" развалилась и вспыхнула, а вот хвостовая осталась целой.

По последним данным, в авиакатастрофе выжили 32 человека. Следствие продолжается.

На месте авиакатастрофы в Казахстане обнаружен бортовой самописец самолета Azerbaijan Airlines. Также представители власти сообщили, что среди выживших казахстанцев нет, их было шестеро.

На месте крушения самолета возле Актау обнаружены следы, похожие на осколочные повреждения. Криминалисты и эксперты гражданской авиации проводят расследование, допрашивают свидетелей и анализируют черный ящик.