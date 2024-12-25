Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines: руководитель ЦПД заявил, что судно было сбито российским ЗРК

ukenru
Эксклюзив
Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)
13:32 • 60153 просмотра

Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)

Эксклюзив
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
 • 114496 просмотра

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Эксклюзив
Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач
 • 113048 просмотра

Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 163401 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 144766 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 176091 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 135906 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 117621 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 115809 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 164645 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

 • 91345 просмотра
Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

 • 71164 просмотра
Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

 • 49714 просмотра
Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

 • 49475 просмотра
5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

15:21 • 30142 просмотра
публикации
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
Эксклюзив

 • 114496 просмотра
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 163401 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 176091 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 164645 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 159683 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
После 9 лет преданной службы в ГСЧС: в Запорожье провели на "пенсию" служебного пса-сапера Мастера

После 9 лет преданной службы в ГСЧС: в Запорожье провели на "пенсию" служебного пса-сапера Мастера

17:03 • 16938 просмотра
5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

15:21 • 30142 просмотра
Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

 • 49475 просмотра
Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

 • 49714 просмотра
Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

 • 71164 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines: руководитель ЦПД заявил, что судно было сбито российским ЗРК

Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines: руководитель ЦПД заявил, что судно было сбито российским ЗРК

Киев  •  УНН

 • 8174 просмотра

Read in English

Embraer 190 азербайджанской авиакомпании был сбит российским ЗРК из-за незакрытого воздушного пространства над Грозным, утверждает Коваленко. На обломках самолета найдены осколочные повреждения.

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из столицы Азербайджана - Баку в Грозный, россия, был сбит российским ЗРК из-за того, что рф не закрыла воздушное пространство над городом. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

"Сегодня утром самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК. россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждения от россиян и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизни людей", - сообщил Коваленко.

Напомним

Телеграм-канал Baza сообщил, что потерпевший крушение "Embraer 190" более 50 минут летал с отказавшими системами управления.

Ранее было известно, что передняя часть "Эмбраера" развалилась и вспыхнула, а вот хвостовая осталась целой.

По последним данным, в авиакатастрофе выжили 32 человека. Следствие продолжается.

На месте авиакатастрофы в Казахстане обнаружен бортовой самописец самолета Azerbaijan Airlines. Также представители власти сообщили, что среди выживших казахстанцев нет, их было шестеро.

На месте крушения самолета возле Актау обнаружены следы, похожие на осколочные повреждения. Криминалисты и эксперты гражданской авиации проводят расследование, допрашивают свидетелей и анализируют черный ящик.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧПНовости Мира
azerbaidzhanАзербайджан
kazakhstanКазахстан