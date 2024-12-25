Загадочные отверстия на обломках самолета "Embraer 190": вице-премьер Казахстана сделал первое заявление

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге прокомментировал кадры с отверстиями в хвостовой части самолета, разбившегося вблизи Актау, передает УНН со ссылкой на Orda.

По его словам, на место катастрофы прибыли криминалисты и эксперты гражданской авиации для проведения тщательного расследования.

"В рамках возбужденного уголовного дела проведут экспертизы при взаимодействии со службами сопредельных государств. Предварительных заявлений делать я не смею. Даже предварительные выводы невозможны. Есть специалисты, которые проведут необходимые работы и экспертизы. Пока что голословно что-то говорить не могу", - сказал Бозумбаев.

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По словам вице-министра внутренних дел Санжара Адилова, на месте аварии проводятся допросы свидетелей.

Со стороны оперативной следственной группы проводятся необходимые действия. Прежде всего обеспечена охрана места происшествия, назначены все необходимые экспертизы. Сотрудники ОВД работают".

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Напомним

Телеграм-канал Baza сообщил, что "Embraer 190", который потерпел крушение, более 50 минут летал с отказавшими системами управления.

Ранее было известно, что передняя часть "Эмбраера" развалилась и вспыхнула, а вот хвостовая осталась целой.

По последним данным, в авиакатастрофе выжили 32 человека. Следствие продолжается.