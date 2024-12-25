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Загадочные отверстия на обломках самолета "Embraer 190": вице-премьер Казахстана сделал первое заявление

Загадочные отверстия на обломках самолета "Embraer 190": вице-премьер Казахстана сделал первое заявление

Киев  •  УНН

 • 1646 просмотра

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На месте крушения самолета возле Актау обнаружены следы, похожие на осколочные повреждения. Криминалисты и эксперты гражданской авиации проводят расследование, допрашивают свидетелей и анализируют черный ящик.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге прокомментировал кадры с отверстиями в хвостовой части самолета, разбившегося вблизи Актау, передает УНН со ссылкой на Orda.

По его словам, на место катастрофы прибыли криминалисты и эксперты гражданской авиации для проведения тщательного расследования.

"В рамках возбужденного уголовного дела проведут экспертизы при взаимодействии со службами сопредельных государств. Предварительных заявлений делать я не смею. Даже предварительные выводы невозможны. Есть специалисты, которые проведут необходимые работы и экспертизы. Пока что голословно что-то говорить не могу", - сказал Бозумбаев.

На обломках самолета в Казахстане обнаружили следы, похожие на осколочные повреждения - видео25 дек. 2024, 16:16 • 7031 просмотр

По словам вице-министра внутренних дел Санжара Адилова, на месте аварии проводятся допросы свидетелей.

Со стороны оперативной следственной группы проводятся необходимые действия. Прежде всего обеспечена охрана места происшествия, назначены все необходимые экспертизы. Сотрудники ОВД работают".

Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines: черный ящик нашли и приобщили к уголовному делу25 дек. 2024, 16:50 • 5232 просмотра

Напомним

Телеграм-канал Baza сообщил, что "Embraer 190", который потерпел крушение, более 50 минут летал с отказавшими системами управления.

Ранее было известно, что передняя часть "Эмбраера" развалилась и вспыхнула, а вот хвостовая осталась целой.

По последним данным, в авиакатастрофе выжили 32 человека. Следствие продолжается.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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