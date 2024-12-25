Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines: черный ящик нашли и приобщили к уголовному делу

На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines нашли черный ящик. Об этом на брифинге сообщил главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейманов, передает УНН со ссылкой на Orda.

"Черный ящик уже изъяли. Бортовой самописец, найденный дома трагедии, приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Связь с бортом была потеряна в 11:28", - сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Также представители власти сообщили, что среди выживших казахстанцев нет, их было шестеро.

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