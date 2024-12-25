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Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines: черный ящик нашли и приобщили к уголовному делу

Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines: черный ящик нашли и приобщили к уголовному делу

Киев  •  УНН

 • 5202 просмотра

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На месте авиакатастрофы в Казахстане обнаружен бортовой самописец самолета Azerbaijan Airlines. Также представители власти сообщили, что среди выживших казахстанцев нет, их было шестеро.

На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines нашли черный ящик. Об этом на брифинге сообщил главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейманов, передает УНН со ссылкой на Orda.

"Черный ящик уже изъяли. Бортовой самописец, найденный дома трагедии, приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Связь с бортом была потеряна в 11:28", - сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Также представители власти сообщили, что среди выживших казахстанцев нет, их было шестеро. 

Самолет American Airlines совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицей15 дек. 2024, 14:09 • 22740 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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