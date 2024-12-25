На обломках самолета в Казахстане обнаружили следы, похожие на осколочные повреждения - видео

На хвосте самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который разбился вблизи Актау, заметили повреждения, напоминающие следы от осколков или поражающих элементов.

Видео с обломками опубликовали ряд телеграм-каналов, в частности Baza, передает УНН.

Детали

На записи видно хвостовую часть самолета с отверстиями. Один из пассажиров рассказал, что перед падением на борту произошел взрыв. Пассажир самолета Субхонкул Рахимов сообщил:

Был взрыв - не похоже, что внутри самолета. Обшивка рядом со мной отлетела