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На обломках самолета в Казахстане обнаружили следы, похожие на осколочные повреждения - видео

На обломках самолета в Казахстане обнаружили следы, похожие на осколочные повреждения - видео

Киев  •  УНН

 • 6869 просмотра

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На хвостовой части самолета Embraer 190, разбившегося в Казахстане, обнаружили следы похожие на осколочные повреждения. Пассажир подтвердил, что перед катастрофой произошел внешний взрыв, а его спасательный жилет был пробит осколком.

На хвосте самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который разбился вблизи Актау, заметили повреждения, напоминающие следы от осколков или поражающих элементов.

Видео с обломками опубликовали ряд телеграм-каналов, в частности Baza, передает УНН.

Детали

На записи видно хвостовую часть самолета с отверстиями. Один из пассажиров рассказал, что перед падением на борту произошел взрыв. Пассажир самолета Субхонкул Рахимов сообщил:

Был взрыв - не похоже, что внутри самолета. Обшивка рядом со мной отлетела

Также он отметил, что даже спасательный жилет был поврежден:

«Я взял жилет, а в нем дырка - пробито осколком».

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Некоторые эксперты отмечают, что характер повреждений больше напоминает поражения от систем ПВО или обломков снарядов.

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Напомним,

Телеграм-канал Baza сообщил, что потерпевший крушение «Embraer 190», более 50 минут летал с отказавшими системами управления.

Ранее было известно, что передняя часть «Эмбраера» развалилась и вспыхнула, а вот хвостовая осталась целой.

По последним данным, в авиакатастрофе выжили 32 человека. Следствие продолжается.  

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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