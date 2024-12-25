На обломках самолета в Казахстане обнаружили следы, похожие на осколочные повреждения - видео
Киев • УНН
На хвостовой части самолета Embraer 190, разбившегося в Казахстане, обнаружили следы похожие на осколочные повреждения. Пассажир подтвердил, что перед катастрофой произошел внешний взрыв, а его спасательный жилет был пробит осколком.
На хвосте самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который разбился вблизи Актау, заметили повреждения, напоминающие следы от осколков или поражающих элементов.
Видео с обломками опубликовали ряд телеграм-каналов, в частности Baza, передает УНН.
Детали
На записи видно хвостовую часть самолета с отверстиями. Один из пассажиров рассказал, что перед падением на борту произошел взрыв. Пассажир самолета Субхонкул Рахимов сообщил:
Был взрыв - не похоже, что внутри самолета. Обшивка рядом со мной отлетела
Также он отметил, что даже спасательный жилет был поврежден:
«Я взял жилет, а в нем дырка - пробито осколком».
Некоторые эксперты отмечают, что характер повреждений больше напоминает поражения от систем ПВО или обломков снарядов.
Напомним,
Телеграм-канал Baza сообщил, что потерпевший крушение «Embraer 190», более 50 минут летал с отказавшими системами управления.
Ранее было известно, что передняя часть «Эмбраера» развалилась и вспыхнула, а вот хвостовая осталась целой.
По последним данным, в авиакатастрофе выжили 32 человека. Следствие продолжается.