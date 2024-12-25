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Демобилизация в Украине пока невозможна, нужна ротация - нардеп

Демобилизация в Украине пока невозможна, нужна ротация - нардеп

Киев  •  УНН

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Народный депутат Александр Федиенко заявил о невозможности демобилизации из-за недостатка военнослужащих. Он отметил необходимость внедрения ротационной системы для отдыха военных.

Народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко считает, что сейчас принять решение о демобилизации военных невозможно, но необходимо внедрять ротационную систему. Такое мнение он высказал в эфире КИЕВ24, передает УНН.

"С учетом той ситуации, которую я вижу, то по состоянию на сегодня, демобилизацию принять невозможно. Ротацию надо действительно сделать. Военным, которые там на передовой действительно надо дать отдохнуть и морально, и физически, и эмоционально. Это нормальная практика. Провести демобилизацию... лично мое мнение, я не могу понять, как это можно сделать физически, потому что у нас не хватает военнослужащих, не хватает тех военнослужащих, которые действительно могут держать оборону, проводить какие-то контрнаступательные операции. Поэтому я не знаю, как делать демобилизацию", - сказал Федиенко.

Напомним

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ранее заявлял, что ротационная система для военных еще не полностью реализована из-за обострения на фронте и международной ситуации. А массовая демобилизация во время войны сейчас не отвечает интересам национальной безопасности.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО и комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки опровергли информацию о существовании законопроекта о снижении мобилизационного возраста в стране, которую распространяли СМИ.

Павел Башинский

Павел Башинский

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