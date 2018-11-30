Маск пообіцяв голові NASA не вживати марихуану публічно
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Глава NASA Джим Брайденстайн провів бесіду із мільярдером Ілоном Маском у якій той обіцяв йому більше не показуватися на публіці з марихуаною чи алкоголем. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Atlantic.
“Це не додає довіри. Керівникам таких компаній треба мати на увазі, що не можна робити, якщо ви очолюєте організацію, яка має намір запускати американських астронавтів”, — передає американське видання слова глави NASA.
Після інциденту зі споживанням марихуани у прямому ефірі Маском маріхуани в NASA вирішили провести перевірку культури виробництва на заводах SpaceX, які виробляють ракетну техніку.
“У нас відбулось декілька розмов. Можу сказати, що він, як і всі інші, піклується про безпеку та розуміє, що це неприйнятна поведінка, і ви не побачите подібного знову”, — додав глава NASA.
Нагадаємо, гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск повідомив, що ймовірність того, що він сам відправиться на Марс після того, як стане можливим відправлення людей туди, становить 70%.