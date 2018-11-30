Маск пообещал главе NASA не употреблять марихуану публично
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Глава NASA Джим Брайденстайн провел беседу с миллиардером Маск в которой тот обещал ему больше не показываться на публике с марихуаной или алкоголем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Atlantic.
“Это не добавляет доверия. Руководителям таких компаний надо иметь в виду, что нельзя делать, если вы возглавляете организацию, которая намерена запускать американских астронавтов”, — передает американское издание слова главы NASA.
После инцидента с потреблением в прямом эфире Маском марихуаны в NASA решили провести проверку культуры производства на заводах SpaceX, производящих ракетную технику.
“У нас состоялось несколько разговоров. Могу сказать, что он, как и все другие, заботится о безопасности и понимает, что это неприемлемое поведение, и вы увидите подобного снова”, — добавил глава NASA.
Напомним, гендиректор компании SpaceX Илон Маск сообщил, что вероятность того, что он сам отправится на Марс после того, как станет возможным отправление людей туда, составляет 70%.