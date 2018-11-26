Ілон Маск оцінив ймовірність свого польоту на Марс

Йому було поставлено питання, наскільки ймовірно, що він сам полетить на Марс. “70%”, — з упевненістю сказав Маск. “Я говорю про те, щоб перебратися туди, коли мова йде про ціну квитка в пару сотень тисяч доларів”, — додав він.

Після цього у нього поцікавилися, чи не вважає він, що в такому разі кожна багата людина захоче відправитися на Марс. “Ні, адже ймовірність загинути на Марсі значно вище, ніж на Землі”, — сказав він, пояснивши, що для життя людини існує велика загроза при подорожі через так званий дальній космос.

Раніше Маск заявив про початок програми колонізації Марсу в 2022 році і плани щодо запуску туди двох кораблів з астронавтами в 2024 році. Не так давно компанією SpaceX був представлений концепт марсіанського скафандра.

Як повідомляв УНН, посадка станції Mars InSight на Марсі запланована на сьогодні.