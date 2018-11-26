Илон Маск оценил вероятность своего полета на Марс

Ему был задан вопрос, насколько вероятно, что он сам полетит на Марс. “70%”, — с уверенностью сказал Маск. “Я говорю о том, чтобы перебраться туда, когда речь идет о цене билета в пару сотен тысяч долларов”, — добавил он.

После этого у него поинтересовались, не считает ли он, что в таком случае каждый богатый человек захочет отправиться на Марс. “Нет, ведь вероятность погибнуть на Марсе значительно выше, чем на Земле”, — сказал он, пояснив, что для жизни человека существует большая угроза при путешествии через так называемый дальний космос.

Ранее Маск заявил о начале программы колонизации Марса в 2022 году и планах по запуску туда двух кораблей с астронавтами в 2024 году. Не так давно компанией SpaceX был представлен концепт марсианского скафандра.

Как сообщал УНН, посадка станции Mars InSight на Марсе запланирована на сегодня.