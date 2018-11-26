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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 95170 просмотра

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8 марта, 10:25 • 105467 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 138132 просмотра

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7 марта, 15:45 • 133121 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141555 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145357 просмотра

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Илон Маск оценил вероятность своего полета на Марс

Илон Маск оценил вероятность своего полета на Марс

Киев  •  УНН

 • 14981 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Гендиректор компании SpaceX Илон Маск сообщил, что вероятность того, что он сам отправится на Марс после того, как станет возможным отправление людей туда, составляет 70%. На соответствующий вопрос он ответил в воскресенье в интервью интернет-изданию Axios, передает УНН.

Ему был задан вопрос, насколько вероятно, что он сам полетит на Марс. “70%”, — с уверенностью сказал Маск. “Я говорю о том, чтобы перебраться туда, когда речь идет о цене билета в пару сотен тысяч долларов”, — добавил он.

После этого у него поинтересовались, не считает ли он, что в таком случае каждый богатый человек захочет отправиться на Марс. “Нет, ведь вероятность погибнуть на Марсе значительно выше, чем на Земле”, — сказал он, пояснив, что для жизни человека существует большая угроза при путешествии через так называемый дальний космос.

Ранее Маск заявил о начале программы колонизации Марса в 2022 году и планах по запуску туда двух кораблей с астронавтами в 2024 году. Не так давно компанией SpaceX был представлен концепт марсианского скафандра.

Как сообщал УНН, посадка станции Mars InSight на Марсе запланирована на сегодня.

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