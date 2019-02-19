Глава NASA обозначил срок пилотируемой экспедиции на Марс

ukru
Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 56430 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123835 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125733 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126823 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123735 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156768 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117673 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145220 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130514 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters

США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters

8 марта, 07:04 • 39164 просмотра
Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

8 марта, 07:14 • 49644 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

8 марта, 07:19 • 55169 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

8 марта, 07:59 • 76227 просмотра
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

13:20 • 39210 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 122096 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 156770 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 169200 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 180482 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 238315 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 123834 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 90755 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 102809 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 106107 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 105763 просмотра
Актуальное
Глава NASA обозначил срок пилотируемой экспедиции на Марс

Глава NASA обозначил срок пилотируемой экспедиции на Марс

Киев  •  УНН

 • 10466 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Пилотируемая экспедиция на Марс может состояться в середине 2030-х годов, однако до этого предстоит испытать необходимые для такого полета технологии на полетах на Луну. Об этом заявил в понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в интервью телекомпании MSNBC, передает УНН.

"Мы ориентируемся на середину 2030 х годов, - отметил он, отвечая на вопрос о возможных сроках марсианской экспедиции. - Нам предстоит еще очень много сделать, поскольку сначала, в соответствии с президентской директивой, мы обеспечим устойчивое присутствие на Луне. Мы не собираемся только установить там флаг и оставить отпечатки ботинок скафандров, а затем оставить этот проект на полвека. Мы будем привлекать к этой программе международных партнеров и коммерческих партнеров, мы отправимся туда, взяв с собой роботов и луноходы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Я не знаю кто между Boeing и SpaceX первым доставит людей на МКС - руководитель NASA

"В конечном итоге мы добьемся снижения риска космических полетов, проведем проверку надежности техники и насколько возможно разработаем технологии для многократного использования техники на Марсе, - продолжал он. - Полет к Луне длится трое суток, а Земля и Марс оказываются в выгодном для полета положении каждые 26 месяцев. Таким образом, речь идет о двухлетнем пребывании на поверхности Марса".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Mars One, которая планировала отправить колонизаторов на Марс - объявлена банкротом

По словам директора NASA исследования с помощью аппаратуры марсоходов Curiosity и Opportunity, а также станции Mars InSight дали новые данные об истории и геологическое строение Марса.

"Мы узнали, что у Марса есть магнитосфера, которая обеспечивает защиту от космической радиации, в далеком прошлом там была плотная атмосфера и океан, занимавшая фактически две трети поверхности северного полушария, то есть, существовали условия, пригодные для жизни, - отметил он . - Результаты последних исследований указывают на то, что на поверхности Марса есть сложные органические соединения. Это не значит, что там есть жизнь, однако там есть компоненты для жизни".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA объявило, что новый проект отправки астронавтов на Луну - открыт для партнеров

К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на Марсе в далеком прошлом, а также возможность проживания человека на этой планете в будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маск пообещал главе NASA не употреблять марихуану публично

Как сообщал УНН, работа марсохода Opportunity, связь с которым была потеряна в середине 2018 года, считается завершенной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы