Глава NASA обозначил срок пилотируемой экспедиции на Марс

"Мы ориентируемся на середину 2030 х годов, - отметил он, отвечая на вопрос о возможных сроках марсианской экспедиции. - Нам предстоит еще очень много сделать, поскольку сначала, в соответствии с президентской директивой, мы обеспечим устойчивое присутствие на Луне. Мы не собираемся только установить там флаг и оставить отпечатки ботинок скафандров, а затем оставить этот проект на полвека. Мы будем привлекать к этой программе международных партнеров и коммерческих партнеров, мы отправимся туда, взяв с собой роботов и луноходы».

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"В конечном итоге мы добьемся снижения риска космических полетов, проведем проверку надежности техники и насколько возможно разработаем технологии для многократного использования техники на Марсе, - продолжал он. - Полет к Луне длится трое суток, а Земля и Марс оказываются в выгодном для полета положении каждые 26 месяцев. Таким образом, речь идет о двухлетнем пребывании на поверхности Марса".

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По словам директора NASA исследования с помощью аппаратуры марсоходов Curiosity и Opportunity, а также станции Mars InSight дали новые данные об истории и геологическое строение Марса.

"Мы узнали, что у Марса есть магнитосфера, которая обеспечивает защиту от космической радиации, в далеком прошлом там была плотная атмосфера и океан, занимавшая фактически две трети поверхности северного полушария, то есть, существовали условия, пригодные для жизни, - отметил он . - Результаты последних исследований указывают на то, что на поверхности Марса есть сложные органические соединения. Это не значит, что там есть жизнь, однако там есть компоненты для жизни".

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К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на Марсе в далеком прошлом, а также возможность проживания человека на этой планете в будущем.

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Как сообщал УНН, работа марсохода Opportunity, связь с которым была потеряна в середине 2018 года, считается завершенной.